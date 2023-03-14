https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html

Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы

Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы - РИА Новости, 14.03.2023

Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы

Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:06

2023-03-14T18:06

2023-03-14T18:20

дальний восток

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая, базовая задача здесь - сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.Глава государства добавил, что необходимо также решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан.

https://ria.ru/20230209/subsidirovanie-1850958207.html

дальний восток

россия

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дальний восток, владимир путин, россия