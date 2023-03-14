https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html
Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы
Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы - РИА Новости, 14.03.2023
Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы
Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:06
2023-03-14T18:06
2023-03-14T18:20
дальний восток
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, заявил президент России Владимир Путин."Ключевая, базовая задача здесь - сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.Глава государства добавил, что необходимо также решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан.
https://ria.ru/20230209/subsidirovanie-1850958207.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, россия
Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы
Путин на совещании призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы, учебы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключевая, базовая задача здесь - сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
Глава государства добавил, что необходимо также решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан.
Власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование