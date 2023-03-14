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В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими - РИА Новости, 14.03.2023
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14:22 14.03.2023 (обновлено: 14:40 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/voennosluzhaschie-1857783325.html
В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими
В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими - РИА Новости, 14.03.2023
В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:22
2023-03-14T14:40
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих, заявил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Еще один сложный вопрос вскоре будет решен. Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму... Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что это очень важный и болезненный вопрос для семей, которые попали в подобную ситуацию. По его словам, сейчас для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий. "Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе, и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту. В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки", - добавил политик. Турчак уточнил, что благодаря законопроекту теперь, чтобы военнослужащий был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. В том случае, если прямых свидетелей гибели нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. "После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. И распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье", - заключил глава рабочей группы.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
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общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Россия
В Госдуму внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими

В ГД внесли проект об упрощенном признании военнослужащих погибшими и пропавшими без вести

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих, заявил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Еще один сложный вопрос вскоре будет решен. Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами. Соответствующие законопроекты Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму... Рассчитываем, что Госдума рассмотрит эти законопроекты максимально оперативно", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что это очень важный и болезненный вопрос для семей, которые попали в подобную ситуацию. По его словам, сейчас для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.
"Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах, на группе, и отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту. В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки", - добавил политик.
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Турчак уточнил, что благодаря законопроекту теперь, чтобы военнослужащий был признан погибшим, достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. В том случае, если прямых свидетелей гибели нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода.
"После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года. И распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье", - заключил глава рабочей группы.
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