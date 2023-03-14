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Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 14.03.2023 (обновлено: 21:55 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vladelets-1857894213.html
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер - РИА Новости, 14.03.2023
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер
Владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:42
2023-03-14T21:55
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.Во вторник вечером во дворе жилого дома на улице Кирова взорвался автомобиль. По предварительным данным, врачи госпитализировали трех пострадавших.В администрации Мелитополя уточнили, что автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Там подчеркнули, что он принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. По его словам, Киев хочет дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать восстановление мирной жизни.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html
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Кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Ткач умер в больнице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
«
"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", — говорится в публикации.
Во вторник вечером во дворе жилого дома на улице Кирова взорвался автомобиль. По предварительным данным, врачи госпитализировали трех пострадавших.
В администрации Мелитополя уточнили, что автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Там подчеркнули, что он принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу.
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