https://ria.ru/20230314/vladelets-1857894213.html

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер - РИА Новости, 14.03.2023

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер

Владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:42

2023-03-14T21:42

2023-03-14T21:55

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владелец взорванной в Мелитополе машины Иван Ткач умер в больнице, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.Во вторник вечером во дворе жилого дома на улице Кирова взорвался автомобиль. По предварительным данным, врачи госпитализировали трех пострадавших.В администрации Мелитополя уточнили, что автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства. Там подчеркнули, что он принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. По его словам, Киев хочет дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать восстановление мирной жизни.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html

https://ria.ru/20230313/akhmat-1857428062.html

мелитополь

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины