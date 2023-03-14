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Директор авиазавода в Улан-Удэ рассказал Путину о контрактах на вертолеты - РИА Новости, 14.03.2023
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19:48 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/vertolety-1857879395.html
Директор авиазавода в Улан-Удэ рассказал Путину о контрактах на вертолеты
Директор авиазавода в Улан-Удэ рассказал Путину о контрактах на вертолеты - РИА Новости, 14.03.2023
Директор авиазавода в Улан-Удэ рассказал Путину о контрактах на вертолеты
Улан-Удэнский авиационный завод заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3: 16 из них с "Газпромом", 10 - для дальневосточной авиакомпании... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:48
2023-03-14T19:48
экономика
россия
улан-удэ
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
ми-8 амтш
ми-171
вертолеты
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3: 16 из них с "Газпромом", 10 - для дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил управляющий директор предприятия Алексей Козлов. "С "Газпромом" контракт подписан, соответственно, на 16 машин первых. Плюс по государственному заказу ещё заказали 10 машин таких под дальневосточную авиакомпанию ("Аврора" - ред.) через ГТЛК", - рассказал он президенту РФ Владимиру Путину, который во вторник посетил предприятие. По словам Козлова, одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности. "Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлет", - уточнил он. Вертолет может перевозить 24 пассажира, дальность полета - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
https://ria.ru/20230314/aviazavod-1857816989.html
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экономика, россия, улан-удэ, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, ми-8 амтш, ми-171, вертолеты, республика бурятия
Экономика, Россия, Улан-Удэ, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Ми-8 АМТШ, Ми-171, Вертолеты, Республика Бурятия
Директор авиазавода в Улан-Удэ рассказал Путину о контрактах на вертолеты

Директор авиазавода в Улан-Удэ Козлов рассказал Путину о контрактах на вертолеты Ми-171А3

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе
Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод заключил контракты на поставку 26 новых вертолетов Ми-171А3: 16 из них с "Газпромом", 10 - для дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил управляющий директор предприятия Алексей Козлов.
"С "Газпромом" контракт подписан, соответственно, на 16 машин первых. Плюс по государственному заказу ещё заказали 10 машин таких под дальневосточную авиакомпанию ("Аврора" - ред.) через ГТЛК", - рассказал он президенту РФ Владимиру Путину, который во вторник посетил предприятие.
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По словам Козлова, одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности. "Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлет", - уточнил он.
Вертолет может перевозить 24 пассажира, дальность полета - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров.
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.
Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
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ЭкономикаРоссияУлан-УдэВладимир ПутинУлан-Удэнский авиационный заводМи-8 АМТШМи-171ВертолетыРеспублика Бурятия
 
 
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