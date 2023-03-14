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Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 14.03.2023 (обновлено: 22:44 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/vagner-1857866571.html
Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске
Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске
Первое видео из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), часть которого ранее перешла под контроль российских подразделений,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:45
2023-03-14T22:44
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
киев
донецкая народная республика
евгений пригожин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первое видео из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), часть которого ранее перешла под контроль российских подразделений, появилось в одном из телеграм-каналов пресс-службы основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.На опубликованных кадрах запечатлен сталелитейный цех плавильной печи изнутри.Ранее подразделения "Вагнера" взяли под контроль одно из помещений предприятия "Востокмаш" внутри АЗОМа.Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Он занимает большую территорию в центре города Артемовск. Предприятие проектировалось с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
артемовск
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донецкая народная республика
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артемовск, в мире, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске

Бойцы группы "Вагнер" опубликовали первое видео с завода АЗОМ в Артемовске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первое видео из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), часть которого ранее перешла под контроль российских подразделений, появилось в одном из телеграм-каналов пресс-службы основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
На опубликованных кадрах запечатлен сталелитейный цех плавильной печи изнутри.
Ранее подразделения "Вагнера" взяли под контроль одно из помещений предприятия "Востокмаш" внутри АЗОМа.
Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Он занимает большую территорию в центре города Артемовск. Предприятие проектировалось с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Пригожин
 
 
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