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Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске

Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

Бойцы группы "Вагнер" опубликовали видео с завода АЗОМ в Артемовске

Первое видео из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), часть которого ранее перешла под контроль российских подразделений,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:45

2023-03-14T18:45

2023-03-14T22:44

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

киев

донецкая народная республика

евгений пригожин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первое видео из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), часть которого ранее перешла под контроль российских подразделений, появилось в одном из телеграм-каналов пресс-службы основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.На опубликованных кадрах запечатлен сталелитейный цех плавильной печи изнутри.Ранее подразделения "Вагнера" взяли под контроль одно из помещений предприятия "Востокмаш" внутри АЗОМа.Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Он занимает большую территорию в центре города Артемовск. Предприятие проектировалось с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, в мире, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин