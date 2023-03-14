https://ria.ru/20230314/vagner-1857769801.html

Сейм Литвы единогласно признал "Вагнер" террористической организацией

Сейм Литвы единогласно признал "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 14.03.2023

Сейм Литвы единогласно признал "Вагнер" террористической организацией

Парламент Литвы на заседании во вторник принял резолюцию о признании группы "Вагнер" террористической организацией. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:32

2023-03-14T13:32

2023-03-14T13:32

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литва

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании во вторник принял резолюцию о признании группы "Вагнер" террористической организацией. За принятие резолюции проголосовали все 117 депутатов, участвующих в заседании. Трансляция заседания велась на YouTube-канале литовского парламента. США в январе объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Вашингтона с демонизацией группы "Вагнер" продолжаются уже много лет, носят голословный характер, внятных аргументов нет. Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230130/vagner-1848292633.html

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Кирилл Волков

в мире, литва, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"