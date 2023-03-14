https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html

В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин

В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин

Свыше 153-155 миллионов тонн зерна было собрано в 2022 году в России – рекорд за всю новейшую историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:05

2023-03-14T17:05

2023-03-14T17:05

экономика

россия

рсфср

владимир путин

петр чекмарев

улан-удэнский авиационный завод

торгово-промышленная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Свыше 153-155 миллионов тонн зерна было собрано в 2022 году в России – рекорд за всю новейшую историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, свыше 155, мне министр сельского хозяйства 2 дня назад докладывал, где-то 153 или 155 миллионов тонн, это вообще рекорд за всю историю России новейшей и в советское время, разумеется, в рамках РСФСР ничего подобного не было", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Ранее председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев заявлял, что России после собранного в 2022 году рекордного урожая зерна достаточно порядка 120 миллионов тонн валового сбора.

https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, рсфср, владимир путин, петр чекмарев, улан-удэнский авиационный завод, торгово-промышленная палата рф