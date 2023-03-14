https://ria.ru/20230314/urozhay-1857837598.html
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин
Свыше 153-155 миллионов тонн зерна было собрано в 2022 году в России – рекорд за всю новейшую историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:05
2023-03-14T17:05
2023-03-14T17:05
экономика
россия
рсфср
владимир путин
петр чекмарев
улан-удэнский авиационный завод
торгово-промышленная палата рф
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Свыше 153-155 миллионов тонн зерна было собрано в 2022 году в России – рекорд за всю новейшую историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, свыше 155, мне министр сельского хозяйства 2 дня назад докладывал, где-то 153 или 155 миллионов тонн, это вообще рекорд за всю историю России новейшей и в советское время, разумеется, в рамках РСФСР ничего подобного не было", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Ранее председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев заявлял, что России после собранного в 2022 году рекордного урожая зерна достаточно порядка 120 миллионов тонн валового сбора.
https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рсфср, владимир путин, петр чекмарев, улан-удэнский авиационный завод, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Россия, РСФСР, Владимир Путин, Петр Чекмарев, Улан-Удэнский авиационный завод, Торгово-промышленная палата РФ
В России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна, заявил Путин
Путин: в России в 2022 году собрали свыше 155 миллионов тонн зерна