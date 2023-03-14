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На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:25
2023-03-14T21:25
2023-03-14T21:46
политика
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске.По словам журналиста, система укреплений была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта."Теперь ее нет. Россияне могут двигаться вперед улица за улицей", — отметил Репке.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили поселение.
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html
артемовск
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политика, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Политика, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
Немецкий журналист Репке сообщил о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске