https://ria.ru/20230314/ukreplenie-1857892579.html

На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:25

2023-03-14T21:25

2023-03-14T21:46

политика

артемовск

евгений пригожин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске.По словам журналиста, система укреплений была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта."Теперь ее нет. Россияне могут двигаться вперед улица за улицей", — отметил Репке.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили поселение.

https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html

артемовск

донецкая народная республика

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политика, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика