Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 14.03.2023 (обновлено: 21:46 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ukreplenie-1857892579.html
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:25
2023-03-14T21:46
политика
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске.По словам журналиста, система укреплений была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта."Теперь ее нет. Россияне могут двигаться вперед улица за улицей", — отметил Репке.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили поселение.
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d3f7abb605e35ed13e384046a3bf0c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Политика, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Немецкий журналист Репке сообщил о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей ВСУ в Артемовске.
«

"Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте (Артемовске. — Прим. ред.) рухнул, и российские силы <…> вошли в северный промышленный квартал. "Группа Вагнера" находится на заводе "Востокмаш", где в декабре (президент Владимир. — Прим. ред.) Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие Бахмут", — написал он в Twitter.

По словам журналиста, система укреплений была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии внутри населенного пункта.
"Теперь ее нет. Россияне могут двигаться вперед улица за улицей", — отметил Репке.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили поселение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
Вчера, 20:07
 
ПолитикаАртемовскЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала