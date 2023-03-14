https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html

"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду

"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду - РИА Новости, 14.03.2023

"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:12

2023-03-14T17:12

2023-03-14T17:43

в мире

вашингтон (штат)

украина

киев

такер карлсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857344710_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_e485bc8e8df097afaddf2b9d3976c5cf.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса.По его словам, Штаты способны в любой момент остановить украинский конфликт, надавив на киевский режим и настояв на нескольких условиях."США должны просто сказать украинцам: "Так, давайте уже все проясним. Крыма вам не видать — это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но явно не те, где проживает в основном русскоязычное население. Но всего в этом мире не заполучить!" — считает Карлсон.Ведущий подчеркнул, что власть Вашингтона над Киевом распространяется достаточно широко, чтобы заставить Зеленского пойти на подобный шаг.Он также заметил, что западный нарратив о российской спецоперации на Украине намеренно загоняет аудиторию в моральную дихотомию борьбы добра со злом, выставляя российскую сторону в самом мрачном свете, хотя при этом западные, особенно американские СМИ скрывают вовлеченность Белого дома во все, происходящее на Украине.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857758341.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857701216.html

вашингтон (штат)

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, вашингтон (штат), украина, киев, такер карлсон