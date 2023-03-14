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"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду - РИА Новости, 14.03.2023
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17:12 14.03.2023 (обновлено: 17:43 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html
"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду
"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду - РИА Новости, 14.03.2023
"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:12
2023-03-14T17:43
в мире
вашингтон (штат)
украина
киев
такер карлсон
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса.По его словам, Штаты способны в любой момент остановить украинский конфликт, надавив на киевский режим и настояв на нескольких условиях."США должны просто сказать украинцам: "Так, давайте уже все проясним. Крыма вам не видать — это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но явно не те, где проживает в основном русскоязычное население. Но всего в этом мире не заполучить!" — считает Карлсон.Ведущий подчеркнул, что власть Вашингтона над Киевом распространяется достаточно широко, чтобы заставить Зеленского пойти на подобный шаг.Он также заметил, что западный нарратив о российской спецоперации на Украине намеренно загоняет аудиторию в моральную дихотомию борьбы добра со злом, выставляя российскую сторону в самом мрачном свете, хотя при этом западные, особенно американские СМИ скрывают вовлеченность Белого дома во все, происходящее на Украине.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857758341.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, киев, такер карлсон
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Киев, Такер Карлсон
"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду

Ведущий Fox News Карлсон назвал сохранение Крыма и Донбасса за Россией выходом для Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией
Молодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса.
По его словам, Штаты способны в любой момент остановить украинский конфликт, надавив на киевский режим и настояв на нескольких условиях.
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"США должны просто сказать украинцам: "Так, давайте уже все проясним. Крыма вам не видать — это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но явно не те, где проживает в основном русскоязычное население. Но всего в этом мире не заполучить!" — считает Карлсон.
Ведущий подчеркнул, что власть Вашингтона над Киевом распространяется достаточно широко, чтобы заставить Зеленского пойти на подобный шаг.
«
"Украину нужно принуждать к миру! Мы ее контролируем, это не независимая страна, а американский сателлит. Мы буквально выплачиваем пенсию ее госслужащим, мы финансируем их пенсионный фонд. На Украине нет ничего, что бы мы не контролировали", — высказался Карлсон.
Он также заметил, что западный нарратив о российской спецоперации на Украине намеренно загоняет аудиторию в моральную дихотомию борьбы добра со злом, выставляя российскую сторону в самом мрачном свете, хотя при этом западные, особенно американские СМИ скрывают вовлеченность Белого дома во все, происходящее на Украине.
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