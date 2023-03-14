https://ria.ru/20230314/ukraina-1857830418.html
Жителя Ставрополья заподозрили в работе на украинские спецслужбы
Жителя Ставрополья заподозрили в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 14.03.2023
Жителя Ставрополья заподозрили в работе на украинские спецслужбы
Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, по заданию которых он... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:44
2023-03-14T16:44
2023-03-14T16:46
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
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ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, по заданию которых он собирал информацию о воинских частях, сообщила пресс-служба ведомства."В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края.Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
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Жителя Ставрополья заподозрили в работе на украинские спецслужбы
ФСБ заподозрила жителя Ставрополья в сборе информации о воинских частях по заданию Украины