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Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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16:18 14.03.2023 (обновлено: 16:42 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857817937.html
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин
Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:18
2023-03-14T16:42
украина
владимир путин
в мире
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин."Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так сложилось, но еще с 19 века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой Мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие", - сказал Путин во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он отметил, что после Второй Мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами уезжали в Европу, больше всего в США, Канаду с Украины."И конечно, это была база такая антироссийская и начали подпитывать, развивать, создавать из Украины анти-Россию постепенно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html
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украина, владимир путин, в мире
Украина, Владимир Путин, В мире
Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин

Путин: национализм на Украине давно подогревался с Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин.
"Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так сложилось, но еще с 19 века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой Мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие", - сказал Путин во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
Он отметил, что после Второй Мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами уезжали в Европу, больше всего в США, Канаду с Украины.
"И конечно, это была база такая антироссийская и начали подпитывать, развивать, создавать из Украины анти-Россию постепенно", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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