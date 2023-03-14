https://ria.ru/20230314/ukraina-1857817937.html

Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин

Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Национализм на Украине давно подогревался с Запада, заявил Путин

Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:18

2023-03-14T16:18

2023-03-14T16:42

украина

владимир путин

в мире

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Национализм на Украине подогревался давно с Запада, заявил президент России Владимир Путин."Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так сложилось, но еще с 19 века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой Мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие", - сказал Путин во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он отметил, что после Второй Мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами уезжали в Европу, больше всего в США, Канаду с Украины."И конечно, это была база такая антироссийская и начали подпитывать, развивать, создавать из Украины анти-Россию постепенно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир путин, в мире