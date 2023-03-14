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Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 14.03.2023
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13:04 14.03.2023 (обновлено: 13:11 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857758341.html
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 14.03.2023
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло
Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:04
2023-03-14T13:11
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции на сегодняшний день возможно только военными путями."Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии так же прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с точки зрения Кремля должна измениться позиция киевских властей, чтобы появился мирный путь урегулирования конфликта.
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украина, дмитрий песков, в мире
Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло

Песков: ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции на сегодняшний день возможно только военными путями.
"Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии так же прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с точки зрения Кремля должна измениться позиция киевских властей, чтобы появился мирный путь урегулирования конфликта.
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