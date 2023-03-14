https://ria.ru/20230314/ukraina-1857758341.html

Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло

Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 14.03.2023

Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло

Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:04

2023-03-14T13:04

2023-03-14T13:11

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции на сегодняшний день возможно только военными путями."Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии так же прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с точки зрения Кремля должна измениться позиция киевских властей, чтобы появился мирный путь урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий песков, в мире