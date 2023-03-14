https://ria.ru/20230314/ukraina-1857758341.html
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 14.03.2023
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло
Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:04
2023-03-14T13:04
2023-03-14T13:11
украина
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции на сегодняшний день возможно только военными путями."Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии так же прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с точки зрения Кремля должна измениться позиция киевских властей, чтобы появился мирный путь урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, в мире
Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал условия перехода ситуации на Украине в мирное русло
Песков: ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий