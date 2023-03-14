https://ria.ru/20230314/ukraina-1857737384.html

Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота

Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота - РИА Новости, 14.03.2023

Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:08

2023-03-14T12:08

2023-03-14T12:08

украина

экономика

николай азаров (политик)

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в марте планируют изменить госбюджет на 2023 год, будут увеличены военные расходы более чем на 13,5 миллиарда долларов, что является рекордным увеличением бюджета за всю историю страны. "Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что, если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что большая часть дефицита бюджета покрывается США и ЕС. При этом Украине все равно не хватает на данный момент 10 миллиардов долларов. "От своевременности поступления средств Запада будет зависеть возможная эмиссия гривны и рост инфляции, обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета – пенсий и зарплат бюджетников", - добавил Азаров. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, экономика, николай азаров (политик), сша, нато, евросоюз