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Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота - РИА Новости, 14.03.2023
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12:08 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857737384.html
Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота
Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота - РИА Новости, 14.03.2023
Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:08
2023-03-14T12:08
украина
экономика
николай азаров (политик)
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в марте планируют изменить госбюджет на 2023 год, будут увеличены военные расходы более чем на 13,5 миллиарда долларов, что является рекордным увеличением бюджета за всю историю страны. "Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что, если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что большая часть дефицита бюджета покрывается США и ЕС. При этом Украине все равно не хватает на данный момент 10 миллиардов долларов. "От своевременности поступления средств Запада будет зависеть возможная эмиссия гривны и рост инфляции, обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета – пенсий и зарплат бюджетников", - добавил Азаров. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html
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украина, экономика, николай азаров (политик), сша, нато, евросоюз
Украина, Экономика, Николай Азаров (политик), США, НАТО, Евросоюз
Экс-премьер Украины назвал условие превращения страны в банкрота

Азаров: Украина превратится в банкрота, если перестанет получать подачки от Запада

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада.
Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в марте планируют изменить госбюджет на 2023 год, будут увеличены военные расходы более чем на 13,5 миллиарда долларов, что является рекордным увеличением бюджета за всю историю страны.
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"Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что, если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он отметил, что большая часть дефицита бюджета покрывается США и ЕС. При этом Украине все равно не хватает на данный момент 10 миллиардов долларов.
"От своевременности поступления средств Запада будет зависеть возможная эмиссия гривны и рост инфляции, обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета – пенсий и зарплат бюджетников", - добавил Азаров.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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