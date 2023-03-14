https://ria.ru/20230314/ukraina-1857697145.html

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе

Воздушная тревога объявлена в Никополе Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:26

2023-03-14T09:26

2023-03-14T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Никополе Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в городе Никополь и Никопольской территориальной общине была объявлена в 08.49 мск, в ДНР - в 08.38 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230313/trevoga-1857671287.html

днепропетровская область

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика