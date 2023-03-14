https://ria.ru/20230314/ukraina-1857697145.html
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе
Воздушная тревога объявлена в Никополе Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:26
2023-03-14T09:26
2023-03-14T09:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Никополе Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога в городе Никополь и Никопольской территориальной общине была объявлена в 08.49 мск, в ДНР - в 08.38 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230313/trevoga-1857671287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
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Власти Украины объявили воздушную тревогу в Никополе
В Никополе Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу