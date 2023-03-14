https://ria.ru/20230314/tyutory-1856372411.html
Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее
Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее - РИА Новости, 14.03.2023
Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее
Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы (ИДПО) провел исследование роли тьюторов в обучении. По их данным,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:00
2023-03-14T09:00
2023-03-14T09:00
год педагога и наставника
социальный навигатор
навигатор абитуриента
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы (ИДПО) провел исследование роли тьюторов в обучении. По их данным, участие наставника в дистанционных программах повышает вовлеченность и образовательные результаты слушателей.По словам экспертов ИДПО, за поддержкой в учреждения соцзащиты обращается каждый третий житель Москвы. В системе столичной соцзащиты задействовано около 40 тыс. человек, которые ежедневно решают разные вопросы москвичей. Специалисты отметили, что качество оказываемой помощи напрямую зависит от компетенций сотрудников.Поэтому работники соцзащиты проходят непрерывное обучение. В ИДПО образовательные программы реализуются в дистанционном формате на специальной платформе.По словам специалистов, в ряде таких программ слушателей сопровождает тьютор. Он выполняет роль эксперта-помощника: проверяет домашние задания, дает индивидуальную обратную связь и мотивирует обучающихся. Участники онлайн-программ могут воспользоваться поддержкой тьютора с помощью виртуальной переписки.Специалисты ИДПО сравнили результаты участников электронной программы повышения квалификации "Управление конфликтами для сотрудников центров занятости населения" с привлечением тьютора и без. По результатам исследования, группы, сопровождаемые тьютором, в среднем показали образовательные результаты выше на 6%. При этом слушатели изучали материал на 10 минут дольше и на 46% больше времени уделяли теоретической подготовке."Роль персонального помощника выходит за привычные рамки проверки домашних заданий. Тьютор является экспертом в области научения. Личные способности участника в совокупности с поддержкой тьютора приводят к более высоким результатам", — подчеркнула Анисимова.Она добавила, что в данный момент в ИДПО с тьюторским сопровождением реализуются образовательные онлайн-программы по управлению стрессом, поддержке подопечных с деменцией, помощи при сахарном диабете и клиентоориентированности специалистов социальной сферы.Специалисты планируют продолжить изучать, как участие тьютора влияет на мотивацию слушателей и другие аспекты образовательного процесса.
https://ria.ru/20230305/nastavniki-1855954774.html
https://ria.ru/20210629/tutor-1738937077.html
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социальный навигатор, навигатор абитуриента, общество, москва, россия
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента, Общество, Москва, Россия
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы (ИДПО) провел исследование роли тьюторов в обучении. По их данным, участие наставника в дистанционных программах повышает вовлеченность и образовательные результаты слушателей.
По словам экспертов ИДПО, за поддержкой в учреждения соцзащиты обращается каждый третий житель Москвы. В системе столичной соцзащиты задействовано около 40 тыс. человек, которые ежедневно решают разные вопросы москвичей. Специалисты отметили, что качество оказываемой помощи напрямую зависит от компетенций сотрудников.
Поэтому работники соцзащиты проходят непрерывное обучение. В ИДПО образовательные программы реализуются в дистанционном формате на специальной платформе.
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По словам специалистов, в ряде таких программ слушателей сопровождает тьютор. Он выполняет роль эксперта-помощника: проверяет домашние задания, дает индивидуальную обратную связь и мотивирует обучающихся. Участники онлайн-программ могут воспользоваться поддержкой тьютора с помощью виртуальной переписки.
«
"Несмотря на доступность онлайн-обучения, многим непросто оставаться один на один с электронным конспектом или тестом. Тьютор упрощает коммуникацию, отвечает за вовлеченность слушателя в образовательный процесс и формирование положительного учебного опыта", — рассказала главный специалист, разработчик программ дистанционного обучения ИДПО Валерия Анисимова.
Специалисты ИДПО сравнили результаты участников электронной программы повышения квалификации "Управление конфликтами для сотрудников центров занятости населения" с привлечением тьютора и без. По результатам исследования, группы, сопровождаемые тьютором, в среднем показали образовательные результаты выше на 6%. При этом слушатели изучали материал на 10 минут дольше и на 46% больше времени уделяли теоретической подготовке.
"Роль персонального помощника выходит за привычные рамки проверки домашних заданий. Тьютор является экспертом в области научения. Личные способности участника в совокупности с поддержкой тьютора приводят к более высоким результатам", — подчеркнула Анисимова.
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Она добавила, что в данный момент в ИДПО с тьюторским сопровождением реализуются образовательные онлайн-программы по управлению стрессом, поддержке подопечных с деменцией, помощи при сахарном диабете и клиентоориентированности специалистов социальной сферы.
Специалисты планируют продолжить изучать, как участие тьютора влияет на мотивацию слушателей и другие аспекты образовательного процесса.