https://ria.ru/20230314/tyutory-1856372411.html

Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее

Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее - РИА Новости, 14.03.2023

Человеку нужен человек. С тьюторами обучение становится эффективнее

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы (ИДПО) провел исследование роли тьюторов в обучении. По их данным,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:00

2023-03-14T09:00

2023-03-14T09:00

год педагога и наставника

социальный навигатор

навигатор абитуриента

общество

москва

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Москвы (ИДПО) провел исследование роли тьюторов в обучении. По их данным, участие наставника в дистанционных программах повышает вовлеченность и образовательные результаты слушателей.По словам экспертов ИДПО, за поддержкой в учреждения соцзащиты обращается каждый третий житель Москвы. В системе столичной соцзащиты задействовано около 40 тыс. человек, которые ежедневно решают разные вопросы москвичей. Специалисты отметили, что качество оказываемой помощи напрямую зависит от компетенций сотрудников.Поэтому работники соцзащиты проходят непрерывное обучение. В ИДПО образовательные программы реализуются в дистанционном формате на специальной платформе.По словам специалистов, в ряде таких программ слушателей сопровождает тьютор. Он выполняет роль эксперта-помощника: проверяет домашние задания, дает индивидуальную обратную связь и мотивирует обучающихся. Участники онлайн-программ могут воспользоваться поддержкой тьютора с помощью виртуальной переписки.Специалисты ИДПО сравнили результаты участников электронной программы повышения квалификации "Управление конфликтами для сотрудников центров занятости населения" с привлечением тьютора и без. По результатам исследования, группы, сопровождаемые тьютором, в среднем показали образовательные результаты выше на 6%. При этом слушатели изучали материал на 10 минут дольше и на 46% больше времени уделяли теоретической подготовке."Роль персонального помощника выходит за привычные рамки проверки домашних заданий. Тьютор является экспертом в области научения. Личные способности участника в совокупности с поддержкой тьютора приводят к более высоким результатам", — подчеркнула Анисимова.Она добавила, что в данный момент в ИДПО с тьюторским сопровождением реализуются образовательные онлайн-программы по управлению стрессом, поддержке подопечных с деменцией, помощи при сахарном диабете и клиентоориентированности специалистов социальной сферы.Специалисты планируют продолжить изучать, как участие тьютора влияет на мотивацию слушателей и другие аспекты образовательного процесса.

https://ria.ru/20230305/nastavniki-1855954774.html

https://ria.ru/20210629/tutor-1738937077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, навигатор абитуриента, общество, москва, россия