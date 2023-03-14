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В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023
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10:02 14.03.2023 (обновлено: 14:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/turtsiya-1857702558.html
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:02
2023-03-14T14:06
в мире
кахраманмараш
турция
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АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Толчки зафиксированы на глубине около семи километров.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли шестого февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857460694.html
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в мире, кахраманмараш, турция
В мире, Кахраманмараш, Турция
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гексун провинции Кахраманмараш в 09:47 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении.
Толчки зафиксированы на глубине около семи километров.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли шестого февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
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В миреКахраманмарашТурция
 
 
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