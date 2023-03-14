https://ria.ru/20230314/turtsiya-1857702558.html
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение - РИА Новости, 14.03.2023
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:02
2023-03-14T10:02
2023-03-14T14:06
в мире
кахраманмараш
турция
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АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. В Турции произошло землетрясение, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Толчки зафиксированы на глубине около семи километров.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли шестого февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857460694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кахраманмараш, турция
В мире, Кахраманмараш, Турция
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7