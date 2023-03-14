https://ria.ru/20230314/turpoezdki-1857848095.html

Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году

Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году - РИА Новости, 14.03.2023

Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году

Ярославская область, по данным Росстата, заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок в 2022 году, всего регион посетили 2,081 миллиона... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:36

2023-03-14T17:36

2023-03-14T17:42

ярославская область

новости - туризм

ярославская область

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федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ярославская область, по данным Росстата, заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок в 2022 году, всего регион посетили 2,081 миллиона человек, сообщает областное правительство. "За год Ярославский регион посетили 2,081 миллиона человек. По количеству туристических поездок область вышла на первое место в ЦФО, а также заняла восьмую строчку в России без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные Росстата. По словам главы региона Михаила Евраева, туристическая сфера в Ярославской области динамично развивается. "По итогам 2022 года количество ночующих туристов превысило 2 миллиона человек - рост на 35% к 2021 году. Туристы потратили в регионе более 11 миллиардов рублей. Мы лидеры в ЦФО по росту турпотока. При этом наш потенциал роста гораздо выше. Развиваем транспортную инфраструктуру региона - автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, чтобы Ярославль стал точкой входа для путешествий по Золотому кольцу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Сообщается, что правительство региона ведет серьезную работу по развитию туристической инфраструктуры. В частности, ремонтируются дороги, ведущие к популярным у гостей местам, благоустраиваются исторические центры городов, возводятся новые гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Участники туристического рынка при поддержке властей региона предлагают новые яркие "программы впечатлений", в их числе, например, пешеходный маршрут по историческому центру Ярославля с использованием информационных стоек и аудиогида, дегустационные сеты, программы выходного дня.

https://ria.ru/20230208/poryadok-1850678014.html

https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, ярославская область, ярославль, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)