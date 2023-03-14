https://ria.ru/20230314/turpoezdki-1857848095.html
Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году
Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году - РИА Новости, 14.03.2023
Ярославская область стала первой в ЦФО по числу турпоездок в 2022 году
Ярославская область, по данным Росстата, заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок в 2022 году, всего регион посетили 2,081 миллиона... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:36
2023-03-14T17:36
2023-03-14T17:42
ярославская область
новости - туризм
ярославская область
ярославль
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ярославская область, по данным Росстата, заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок в 2022 году, всего регион посетили 2,081 миллиона человек, сообщает областное правительство. "За год Ярославский регион посетили 2,081 миллиона человек. По количеству туристических поездок область вышла на первое место в ЦФО, а также заняла восьмую строчку в России без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные Росстата. По словам главы региона Михаила Евраева, туристическая сфера в Ярославской области динамично развивается. "По итогам 2022 года количество ночующих туристов превысило 2 миллиона человек - рост на 35% к 2021 году. Туристы потратили в регионе более 11 миллиардов рублей. Мы лидеры в ЦФО по росту турпотока. При этом наш потенциал роста гораздо выше. Развиваем транспортную инфраструктуру региона - автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, чтобы Ярославль стал точкой входа для путешествий по Золотому кольцу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Сообщается, что правительство региона ведет серьезную работу по развитию туристической инфраструктуры. В частности, ремонтируются дороги, ведущие к популярным у гостей местам, благоустраиваются исторические центры городов, возводятся новые гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Участники туристического рынка при поддержке властей региона предлагают новые яркие "программы впечатлений", в их числе, например, пешеходный маршрут по историческому центру Ярославля с использованием информационных стоек и аудиогида, дегустационные сеты, программы выходного дня.
https://ria.ru/20230208/poryadok-1850678014.html
https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ярославская область, ярославль, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Новости - Туризм, Ярославская область, Ярославль, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Ярославская область, по данным Росстата, заняла первое место в ЦФО по количеству туристических поездок в 2022 году, всего регион посетили 2,081 миллиона человек, сообщает областное правительство.
"За год Ярославский регион посетили 2,081 миллиона человек. По количеству туристических поездок область вышла на первое место в ЦФО, а также заняла восьмую строчку в России
без учета Москвы
, Санкт-Петербурга
, Московской и Ленинградской областей", - сообщает областное правительство, ссылаясь на данные Росстата.
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По словам главы региона Михаила Евраева, туристическая сфера в Ярославской области динамично развивается.
"По итогам 2022 года количество ночующих туристов превысило 2 миллиона человек - рост на 35% к 2021 году. Туристы потратили в регионе более 11 миллиардов рублей. Мы лидеры в ЦФО по росту турпотока. При этом наш потенциал роста гораздо выше. Развиваем транспортную инфраструктуру региона - автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, чтобы Ярославль
стал точкой входа для путешествий по Золотому кольцу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что правительство региона ведет серьезную работу по развитию туристической инфраструктуры. В частности, ремонтируются дороги, ведущие к популярным у гостей местам, благоустраиваются исторические центры городов, возводятся новые гостиницы, кемпинги и глэмпинги. Участники туристического рынка при поддержке властей региона предлагают новые яркие "программы впечатлений", в их числе, например, пешеходный маршрут по историческому центру Ярославля с использованием информационных стоек и аудиогида, дегустационные сеты, программы выходного дня.
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