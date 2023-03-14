https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:37
2023-03-14T04:37
2023-03-14T04:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857536465_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_1db9d61788cef83e0aa8a82471fb124d.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он отметил, что тот факт, что от обстрелов киевскими силовиками страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его нельзя было бы подделать. "Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", - отметил он.
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html
сша
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857536465_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_f409984868d38312ac8066b614bbfd02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
Кулемзин: американская пропаганда не может объяснить обстрелы Киевом мирных жителей