https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html

Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды

Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды - РИА Новости, 14.03.2023

Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды

Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:37

2023-03-14T04:37

2023-03-14T04:48

специальная военная операция на украине

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алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он отметил, что тот факт, что от обстрелов киевскими силовиками страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его нельзя было бы подделать. "Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", - отметил он.

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html

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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия