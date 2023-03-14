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Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды - РИА Новости, 14.03.2023
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04:37 14.03.2023 (обновлено: 04:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:37
2023-03-14T04:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он отметил, что тот факт, что от обстрелов киевскими силовиками страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его нельзя было бы подделать. "Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", - отметил он.
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды

Кулемзин: американская пропаганда не может объяснить обстрелы Киевом мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПомещение общеобразовательной школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Помещение общеобразовательной школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Помещение общеобразовательной школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали. И не могут заявить, что они что-то разбили значимое с военной точки зрения. И ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках", - заявил Кулемзин РИА Новости.
Он отметил, что тот факт, что от обстрелов киевскими силовиками страдают именно мирные объекты, очевиден всем и его нельзя было бы подделать.
"Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", - отметил он.
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За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
Вчера, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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