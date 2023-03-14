https://ria.ru/20230314/tranzit-1857728599.html

МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию

МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию - РИА Новости, 14.03.2023

МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию

РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:40

2023-03-14T11:40

2023-03-14T11:40

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос по поводу транзита российских грузов. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ. Посольство и торгпредство РФ в Турции позже заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Позже Совет экспортеров Турции (TIM) сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

россия

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция