Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/tranzit-1857728599.html
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию
РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:40
2023-03-14T11:40
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос по поводу транзита российских грузов. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ. Посольство и торгпредство РФ в Турции позже заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Позже Совет экспортеров Турции (TIM) сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция
Александр Грушко, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию

МИД: Россия находится в контакте с властями Турции по поводу транзита санкционных грузов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос по поводу транзита российских грузов.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ. Посольство и торгпредство РФ в Турции позже заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Позже Совет экспортеров Турции (TIM) сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.
Магазин ИКЕА в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
IKEA возвращается параллельно
Вчера, 08:00
 
Александр ГрушкоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала