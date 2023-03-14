https://ria.ru/20230314/tranzit-1857728599.html
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию
РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:40
2023-03-14T11:40
2023-03-14T11:40
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос по поводу транзита российских грузов. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ. Посольство и торгпредство РФ в Турции позже заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Позже Совет экспортеров Турции (TIM) сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция
Александр Грушко, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция
МИД ответил на сообщение о блокировке Турцией транзита грузов в Россию
МИД: Россия находится в контакте с властями Турции по поводу транзита санкционных грузов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ находится в контакте с властями Турции по поводу транзита российских грузов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос по поводу транзита российских грузов.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на логистические компании России сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в РФ. Посольство и торгпредство РФ в Турции позже заявило, что дипломаты выясняют обстоятельства трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Диппредставительство находится в контакте с турецкими властями и надеется на разрешение ситуации в ближайшее время. Позже Совет экспортеров Турции (TIM) сообщил РИА Новости, что не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ.
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