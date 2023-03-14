https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине - РИА Новости, 14.03.2023
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:06
2023-03-14T07:06
2023-03-14T11:07
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News. "Трамп ответил, что это будет "в значительной мере зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что "Европа должна платить", — приводит телеканал ответ на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую Трамп готов направить Киеву.Экс-президент также считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США. Трамп также выступил против поддержки смены режима в России и отметил, что санкции в ее отношении были неэффективны. Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230314/tramp-1857678882.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с Путиным