https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html

Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине

Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине - РИА Новости, 14.03.2023

Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине

Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:06

2023-03-14T07:06

2023-03-14T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News. "Трамп ответил, что это будет "в значительной мере зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что "Европа должна платить", — приводит телеканал ответ на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую Трамп готов направить Киеву.Экс-президент также считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США. Трамп также выступил против поддержки смены режима в России и отметил, что санкции в ее отношении были неэффективны. Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20230314/tramp-1857678882.html

https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин