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Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 14.03.2023 (обновлено: 11:07 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине - РИА Новости, 14.03.2023
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине
Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:06
2023-03-14T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News. "Трамп ответил, что это будет "в значительной мере зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что "Европа должна платить", — приводит телеканал ответ на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую Трамп готов направить Киеву.Экс-президент также считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США. Трамп также выступил против поддержки смены режима в России и отметил, что санкции в ее отношении были неэффективны. Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230314/tramp-1857678882.html
https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал, от чего будут зависеть лимиты на помощь Украине

Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с Путиным

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал Fox News.
"Трамп ответил, что это будет "в значительной мере зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что "Европа должна платить", — приводит телеканал ответ на вопрос о том, каковы лимиты на помощь, которую Трамп готов направить Киеву.
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Вчера, 03:48
Экс-президент также считает, что конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а не США.
Трамп также выступил против поддержки смены режима в России и отметил, что санкции в ее отношении были неэффективны.
Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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