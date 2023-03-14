https://ria.ru/20230314/tramp-1857678265.html
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:31
2023-03-14T03:31
2023-03-14T03:35
в мире
сша
китай
россия
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27306332fd4fca272e7cd2425ab54688.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. "Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. Он не конкретизировал, где именно Байден допустил ошибку, но ранее бывший президент не раз говорил, что не допустил бы конфликта на Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну. Он собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html
https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e17c5f360ade5e4da6d3126c0417ef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
Экс-президент США Трамп обвинил Байдена в формировании красивого альянса России и Китая