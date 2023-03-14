https://ria.ru/20230314/tramp-1857678265.html

Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая

Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023

Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:31

2023-03-14T03:31

2023-03-14T03:35

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. "Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. Он не конкретизировал, где именно Байден допустил ошибку, но ранее бывший президент не раз говорил, что не допустил бы конфликта на Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну. Он собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html

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в мире, сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп