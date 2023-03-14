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Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023
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03:31 14.03.2023 (обновлено: 03:35 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/tramp-1857678265.html
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:31
2023-03-14T03:35
в мире
сша
китай
россия
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. "Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. Он не конкретизировал, где именно Байден допустил ошибку, но ранее бывший президент не раз говорил, что не допустил бы конфликта на Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну. Он собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая

Экс-президент США Трамп обвинил Байдена в формировании красивого альянса России и Китая

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.
"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Вчера, 18:16
Он не конкретизировал, где именно Байден допустил ошибку, но ранее бывший президент не раз говорил, что не допустил бы конфликта на Украине, по его словам, грозящего перерасти в третью мировую войну.
«
"Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка. Это было очень просто", - сказал Трамп.
Он собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Стоим на пороге". Трамп предсказал серьезное потрясение для США
Вчера, 11:11
 
В миреСШАКитайРоссияДжо БайденДональд Трамп
 
 
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