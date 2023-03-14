https://ria.ru/20230314/torgovlya-1857878135.html

Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин

Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2023

Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин

Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:43

2023-03-14T19:43

2023-03-14T19:43

экономика

россия

михаил мишустин

торговля

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - сказал он в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами. По его словам, для этого предстоит, в том числе, создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, михаил мишустин, торговля