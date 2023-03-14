https://ria.ru/20230314/torgovlya-1857878135.html
Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин
Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2023
Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин
Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:43
2023-03-14T19:43
2023-03-14T19:43
экономика
россия
михаил мишустин
торговля
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - сказал он в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами. По его словам, для этого предстоит, в том числе, создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, торговля
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Торговля
Россия будет расширять связи с заинтересованными странами, заявил Мишустин
Мишустин: Россия продолжит расширять торговые связи с заинтересованными странами
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - сказал он в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.
По его словам, для этого предстоит, в том числе, создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.
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