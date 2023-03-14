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Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
13:03 14.03.2023 (обновлено: 14:08 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев - РИА Новости, 14.03.2023
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев
Умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:03
2023-03-14T14:08
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России.Артист известен по ролям в популярных фильмах и сериалах. Его можно увидеть в проектах "Склифосовский", "Высший пилотаж", "Банды", "Лермонтов", "Розыск" и многих других. "Последнее время он жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" Островского, "В бегах" по малоизвестной пьесе Разсохина и Преображенского, "Наваждение" по Аверченко", — уточнили в организации.Толубаеву было 72 года.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев

Актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет

© ПЦ "Пирамида" (2009)Александр Толубаев
Александр Толубаев
© ПЦ "Пирамида" (2009)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России.
«
"Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни", — говорится в некрологе.
Артист известен по ролям в популярных фильмах и сериалах. Его можно увидеть в проектах "Склифосовский", "Высший пилотаж", "Банды", "Лермонтов", "Розыск" и многих других.
"Последнее время он жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" Островского, "В бегах" по малоизвестной пьесе Разсохина и Преображенского, "Наваждение" по Аверченко", — уточнили в организации.
Толубаеву было 72 года.
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