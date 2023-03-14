https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html

Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев

Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев - РИА Новости, 14.03.2023

Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев

Умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:03

2023-03-14T13:03

2023-03-14T14:08

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России.Артист известен по ролям в популярных фильмах и сериалах. Его можно увидеть в проектах "Склифосовский", "Высший пилотаж", "Банды", "Лермонтов", "Розыск" и многих других. "Последнее время он жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром "Антреприза", где поставил "Не все коту масленица" Островского, "В бегах" по малоизвестной пьесе Разсохина и Преображенского, "Наваждение" по Аверченко", — уточнили в организации.Толубаеву было 72 года.

https://ria.ru/20230313/oe-1857455244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости