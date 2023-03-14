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В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ - РИА Новости, 14.03.2023
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14:54 14.03.2023 (обновлено: 15:05 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/terakt-1857790913.html
В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ
В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ - РИА Новости, 14.03.2023
В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ
Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий в понедельник заявил о готовности работать с международными спецслужбами в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:54
2023-03-14T15:05
в мире
обсе
приднестровская молдавская республика
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий в понедельник заявил о готовности работать с международными спецслужбами в расследовании готовящегося теракта против ОБСЕ.Как сообщил ранее Гурецкий, был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
https://ria.ru/20230313/granitsa-1857666198.html
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в мире, обсе, приднестровская молдавская республика, украина
В мире, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика, Украина
В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ

В ПМР заявили о готовности работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь, Приднестровье
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий в понедельник заявил о готовности работать с международными спецслужбами в расследовании готовящегося теракта против ОБСЕ.
«
"Приднестровье готово работать с международными спецслужбами в расследовании готовящегося теракта против ОБСЕ", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале.
Как сообщил ранее Гурецкий, был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
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