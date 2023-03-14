В ПМР готовы работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ
В ПМР заявили о готовности работать с иностранными спецслужбами по теракту против ОБСЕ
Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Прокурор непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Анатолий Гурецкий в понедельник заявил о готовности работать с международными спецслужбами в расследовании готовящегося теракта против ОБСЕ.
«
"Приднестровье готово работать с международными спецслужбами в расследовании готовящегося теракта против ОБСЕ", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале.
Как сообщил ранее Гурецкий, был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.