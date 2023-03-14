https://ria.ru/20230314/terakt-1857679785.html

ВСУ готовили к терактам еще в 2018 году, заявил сотрудник силовых структур

ВСУ готовили к терактам еще в 2018 году, заявил сотрудник силовых структур - РИА Новости, 14.03.2023

ВСУ готовили к терактам еще в 2018 году, заявил сотрудник силовых структур

Инструкторы из стран НАТО, говорящие на английском и польском, еще в 2018 году проводили для украинских военнослужащих специальную минно-взрывную подготовку,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:18

2023-03-14T04:18

2023-03-14T09:49

вооруженные силы украины

нато

донецкая народная республика

львовская область

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Инструкторы из стран НАТО, говорящие на английском и польском, еще в 2018 году проводили для украинских военнослужащих специальную минно-взрывную подготовку, аналогичную той, которая необходима для совершения терактов против мирного населения и навыки которой применяли террористы на Северном Кавказе, заявил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, комментируя имеющиеся в распоряжении агентства фотографии и видео со смартфонов убитых в ДНР украинских военнослужащих. По словам собеседника агентства, один из телефонов был найден у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения, при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке, где сейчас идут бои; а по метаданным фотографий и видео стало ясно, что они были сделаны осенью 2018 года. На фото- и видеокадрах видно, что украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках, в частности показывают, как проводить досмотр автомобилей, как вести себя при штурме дома, как собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов. По фотографиям ясно, что занятия проводились на Яворовском военном полигоне в Львовской области, в международном центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного вооруженных сил Украины. "Данные военнослужащие проходили подготовку еще осенью 2018 года в международном центре подготовки… С данными военнослужащими занимались инструкторы на польском языке, англоязычные инструкторы. Проводили различные занятия по тактике, по медицине, по специальной инженерной подготовке. Подготовка выше среднего - это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка уже специальных подразделений. Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики", - пояснил российский силовик. Комментируя кадры обучения минно-взрывному делу этих украинских военных, собеседник агентства отметил, что в качестве учебных пособий были представлены пневматические системы для мин-ловушек различного типа, при этом сама подготовка была аналогична той, что была у террористов на Северном Кавказе. Среди этих средств - бытовые радиостанции, телефонные аппараты, автосигнализации. "Такие бытовые предметы легко использовать (обнаружить - ред.) в различном мусоре гражданского типа и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения", - заключил он.

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html

донецкая народная республика

львовская область

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Военнослужащий РФ об инструкторах НАТО для украинских солдат Инструкторы НАТО еще в 2018 проводили для украинских военнослужащих специальную минно-взрывную подготовку, аналогичную той, которая используется при терактах против мирных и навыки которой применяли террористы на Северном Кавказе. Об этом РИА Новости заявил сотрудник российских силовых структур, комментируя имеющиеся в распоряжении агентства фото и видео со смартфонов убитых в ДНР украинских военнослужащих. На фото- и видеокадрах видно, что украинцам преподают инструкторы на польском и английском языках: досмотр автомобилей, поведение при штурме дома, сбор самодельных взрывных устройств из подручных материалов. По фото ясно, что занятия шли на Яворовском военном полигоне в Львовской области, в международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного ВС Украины. 2023-03-14T04:18 true PT2M16S

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вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика, львовская область, в мире