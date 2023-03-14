https://ria.ru/20230314/telegram-1857755712.html

Telegram ввел новую функцию для пользователей

Telegram ввел новую функцию для пользователей - РИА Новости, 14.03.2023

Telegram ввел новую функцию для пользователей

Telegram добавил возможность для пользователей в группах до 100 человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы, также в новом... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:56

2023-03-14T12:56

2023-03-14T13:33

telegram

технологии

владимир зыков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Telegram добавил возможность для пользователей в группах до 100 человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы, также в новом обновлении появился энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки, говорится в блоге мессенджера. "Чтобы небольшим командам было удобнее координировать работу, в группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников", - говорится в блоге. "Я не удивлюсь, что через время появится возможность это время скрывать. Так, например было, когда Дуров запустил функцию, которая показывает, когда юзер был в ТГ онлайн последний раз. Потом они дали возможность эту функцию выключать. Думаю, тут будет также", - поделился мнением с РИА Новости РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Также с последним обновлением у пользователей мессенджера появилась возможность отключить анимации и визуальные эффекты в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. "Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного вами значения. Кроме того, вы можете отдельно включить или выключить те или иные эффекты", - отмечается в сообщении Telegram. Помимо этого в чатах появился предпросмотр для пригласительных ссылок, а также перевод описания ботов в мессенджере на разные языки.

https://ria.ru/20230307/feyki-1856346027.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

telegram, технологии, владимир зыков