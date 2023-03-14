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Telegram ввел новую функцию для пользователей - РИА Новости, 14.03.2023
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12:56 14.03.2023 (обновлено: 13:33 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/telegram-1857755712.html
Telegram ввел новую функцию для пользователей
Telegram ввел новую функцию для пользователей - РИА Новости, 14.03.2023
Telegram ввел новую функцию для пользователей
Telegram добавил возможность для пользователей в группах до 100 человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы, также в новом... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:56
2023-03-14T13:33
telegram
технологии
владимир зыков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Telegram добавил возможность для пользователей в группах до 100 человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы, также в новом обновлении появился энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки, говорится в блоге мессенджера. "Чтобы небольшим командам было удобнее координировать работу, в группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников", - говорится в блоге. "Я не удивлюсь, что через время появится возможность это время скрывать. Так, например было, когда Дуров запустил функцию, которая показывает, когда юзер был в ТГ онлайн последний раз. Потом они дали возможность эту функцию выключать. Думаю, тут будет также", - поделился мнением с РИА Новости РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Также с последним обновлением у пользователей мессенджера появилась возможность отключить анимации и визуальные эффекты в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. "Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного вами значения. Кроме того, вы можете отдельно включить или выключить те или иные эффекты", - отмечается в сообщении Telegram. Помимо этого в чатах появился предпросмотр для пригласительных ссылок, а также перевод описания ботов в мессенджере на разные языки.
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7 495 645-6601
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telegram, технологии, владимир зыков
Telegram, Технологии, Владимир Зыков
Telegram ввел новую функцию для пользователей

Telegram дал пользователям возможность видеть, когда было прочитано их сообщение

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Telegram добавил возможность для пользователей в группах до 100 человек видеть, когда было прочитано их сообщение каждым из участников группы, также в новом обновлении появился энергосберегающий режим и возможность предпросмотра чатов, на которые отправляются пригласительные ссылки, говорится в блоге мессенджера.
"Чтобы небольшим командам было удобнее координировать работу, в группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников", - говорится в блоге.
"Я не удивлюсь, что через время появится возможность это время скрывать. Так, например было, когда Дуров запустил функцию, которая показывает, когда юзер был в ТГ онлайн последний раз. Потом они дали возможность эту функцию выключать. Думаю, тут будет также", - поделился мнением с РИА Новости РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Также с последним обновлением у пользователей мессенджера появилась возможность отключить анимации и визуальные эффекты в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. "Режим энергосбережения можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного вами значения. Кроме того, вы можете отдельно включить или выключить те или иные эффекты", - отмечается в сообщении Telegram.
Помимо этого в чатах появился предпросмотр для пригласительных ссылок, а также перевод описания ботов в мессенджере на разные языки.
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