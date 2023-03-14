https://ria.ru/20230314/tekhnika-1857863547.html
Парк газомоторной техники в Татарстане за десять лет вырос в 26 раз
Парк газомоторной техники в Татарстане за десять лет вырос в 26 раз - РИА Новости, 14.03.2023
Парк газомоторной техники в Татарстане за десять лет вырос в 26 раз
Количество действующей в Татарстане газомоторной техники за 10 лет увеличилось почти в 26 раз, а реализация компримированного природного газа (КПГ)- в 16 раз,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:32
2023-03-14T18:32
2023-03-14T18:32
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экономика
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КАЗАНЬ, 14 мар – РИА Новости. Количество действующей в Татарстане газомоторной техники за 10 лет увеличилось почти в 26 раз, а реализация компримированного природного газа (КПГ)- в 16 раз, заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. "По итогам нашей совместной работы количество АГНКС выросло почти в 4,5 раза, реализация КПГ - в 16 раз, количество газомоторной техники увеличилось почти в 26 раз", - сказал Коробченко на брифинге в правительстве Татарстана. Он напомнил, что на начало 2013 года в республике эксплуатировалось всего 10 АГНКС, порядка 500 единиц газомоторной техники, реализация газа по итогам 2012 года составляла 4,5 миллиона кубометров. По информации министра, в 2022 году на компримированный природный газ в Татарстане переведено 1,2 тысячи транспортных средств, в газомоторном исполнении приобретено более 500 новых автомобилей, по итогам года общая реализация газа составила около 72 миллионов кубометров. Сегодня в республике работает 44 АГНКС, четыре криоАЗС, два комплекса по сжижению природного газа. "Данная инфраструктура позволяет в полной мере обеспечивать топливом более 13 тысяч единиц техники на газомоторном топливе, которая эксплуатируется в республике", - отметил глава минпромторга Татарстана. Коробченко сообщил, что в 2023 году в Татарстане начнут строить шесть АГНКС и семь криоАЗС, планируется реализовать не менее 85 миллионов кубометров КПГ, переоборудовать на КПГ и СПГ не менее 2 тысяч транспортных средств, приобрести не менее 500 единиц транспортных средств в газомоторном исполнении.
https://ria.ru/20230303/tatarstan-1855530458.html
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экономика, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан)
Парк газомоторной техники в Татарстане за десять лет вырос в 26 раз
Количество действующей в Татарстане газомоторной техники за десять лет выросло в 26 раз
КАЗАНЬ, 14 мар – РИА Новости. Количество действующей в Татарстане газомоторной техники за 10 лет увеличилось почти в 26 раз, а реализация компримированного природного газа (КПГ)- в 16 раз, заявил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
"По итогам нашей совместной работы количество АГНКС выросло почти в 4,5 раза, реализация КПГ - в 16 раз, количество газомоторной техники увеличилось почти в 26 раз", - сказал Коробченко на брифинге в правительстве Татарстана.
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Он напомнил, что на начало 2013 года в республике эксплуатировалось всего 10 АГНКС, порядка 500 единиц газомоторной техники, реализация газа по итогам 2012 года составляла 4,5 миллиона кубометров.
По информации министра, в 2022 году на компримированный природный газ в Татарстане переведено 1,2 тысячи транспортных средств, в газомоторном исполнении приобретено более 500 новых автомобилей, по итогам года общая реализация газа составила около 72 миллионов кубометров.
Сегодня в республике работает 44 АГНКС, четыре криоАЗС, два комплекса по сжижению природного газа. "Данная инфраструктура позволяет в полной мере обеспечивать топливом более 13 тысяч единиц техники на газомоторном топливе, которая эксплуатируется в республике", - отметил глава минпромторга Татарстана.
Коробченко сообщил, что в 2023 году в Татарстане начнут строить шесть АГНКС и семь криоАЗС, планируется реализовать не менее 85 миллионов кубометров КПГ, переоборудовать на КПГ и СПГ не менее 2 тысяч транспортных средств, приобрести не менее 500 единиц транспортных средств в газомоторном исполнении.
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