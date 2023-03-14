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Россияне помогли восстановлению экономики Таиланда
Россияне помогли восстановлению экономики Таиланда - РИА Новости, 14.03.2023
Россияне помогли восстановлению экономики Таиланда
Экономика Таиланда, в том числе сферы туризма и недвижимости, успешно восстановилась благодаря российским гостям, сообщает тайская газета Bangkok Post. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:11
2023-03-14T13:11
2023-03-14T13:11
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Экономика Таиланда, в том числе сферы туризма и недвижимости, успешно восстановилась благодаря российским гостям, сообщает тайская газета Bangkok Post. По данным издания, резкий приток россиян в королевство стимулировал развитие малого и среднего бизнеса, а также вдохнул новую жизнь в местный рынок недвижимости.Президент ассоциации недвижимости Пхукета Пхаттханан Пхисутвимон заявил, что бизнес на Пхукете быстро восстановился, поскольку остров популярен среди россиян, которые хотят спастись от холодной погоды. "Они проводят здесь от одной недели до шести месяцев, и большинство предпочитает арендовать виллы с бассейном. Расходы стимулировали местную экономику. Предприятия, связанные с туризмом, быстро восстанавливаются после пандемии именно благодаря путешественникам из РФ", — подчеркнул Пхисутвимон. Президент ассоциации бизнеса и туризма Паттайи Пхунанан Пхаттханасин заявил, что каждый день в Таиланд прибывают 500-700 россиян, причем многие туристы проводят в Паттайе около 10-20 дней. "Гости из России тратят примерно 90-150 долларов каждый день", — добавил Пхаттханасин. По данным иммиграционного бюро королевства, с января 2023 года более 370 тысяч россиян посетили страну. Это резкое увеличение по сравнению с 2022 годом, когда в Таиланд приехали всего около 435 тысяч россиян за 12 месяцев. Ранее сообщалось, что Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у граждан РФ для отдыха весной, также в лидерах – Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция.
https://ria.ru/20230312/tury-1857126936.html
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Паттайя, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне помогли восстановлению экономики Таиланда
СМИ: расходы российских туристов помогли восстановлению экономики Таиланда