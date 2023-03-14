https://ria.ru/20230314/swift-1857688620.html

CCBLR: отключение от SWIFT тормозит нормальную торговлю с Европой

CCBLR: отключение от SWIFT тормозит нормальную торговлю с Европой - РИА Новости, 14.03.2023

CCBLR: отключение от SWIFT тормозит нормальную торговлю с Европой

Отключение России от системы SWIFT сильно тормозит торговлю между РФ и Европой, большой проблемой остаются международные платежи, заявил РИА Новости генеральный РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:47

2023-03-14T07:47

2023-03-14T07:47

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отключение России от системы SWIFT сильно тормозит торговлю между РФ и Европой, большой проблемой остаются международные платежи, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. "Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты", - сказал он. Теперь каждый перевод из России, по его словам, требует вмешательства специального отдела, который должен проверять наличие санкционных составляющих в той или иной транзакции. "Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю",- заключил Прозоров.

https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html

https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857686555.html

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в мире, россия, европа, брюссель, swift