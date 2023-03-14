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Крах SVB могли спровоцировать публикации в соцсетях, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
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16:50 14.03.2023 (обновлено: 17:33 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/svb-1857832157.html
Крах SVB могли спровоцировать публикации в соцсетях, пишут СМИ
Крах SVB могли спровоцировать публикации в соцсетях, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
Крах SVB могли спровоцировать публикации в соцсетях, пишут СМИ
Американский Silicon Valley Bank (SVB) мог обанкротиться из-за публикаций в соцсетях, в частности в Twitter, что в таком случае произошло бы впервые, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:50
2023-03-14T17:33
федеральная резервная система сша
twitter
банкротство silicon valley bank
сша
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский Silicon Valley Bank (SVB) мог обанкротиться из-за публикаций в соцсетях, в частности в Twitter, что в таком случае произошло бы впервые, сообщает портал Business Insider. Предполагается, что клиенты банка могли массово вывести деньги из-за постов и информации в соцсетях. "Беспокойство специалистов в области технологий усилилось через социальные сети, в основном Twitter. В четверг о SVB в Twitter написали около 200 000 раз, при этом несколько основателей и руководителей технологических компаний написали о выводе денег из банка. Квалифицированные в технологической сфере люди, те самые люди, которых SVB обслуживал столько лет, просто не могли удержаться", — говорится в материале портала. Кроме того, издание отмечает, что массовые снятия вкладов случались и раньше, но этот крах был новым явлением, вероятно, вызванным технологиями и потрясшем банковскую отрасль. К пятнице вкладчики пытались вывести из SVB 42 миллиарда долларов, пишет издание. Отмечается, что крах банка произошел чрезвычайно быстро, из-за чего властям в этой сфере необходимо пересмотреть банковскую систему из-за развития технологий и важности социальных сетей и интернета в обычной жизни. Более того, некоторые технические специалисты, работавшие с SVB, даже удалили твиты, которые они публиковали, признав, что они могли привести к раздуванию проблемы и распространению паники. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
https://ria.ru/20230314/svb-1857641620.html
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
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федеральная резервная система сша, twitter, банкротство silicon valley bank, сша
Федеральная резервная система США, Twitter, Банкротство Silicon Valley Bank, США
Крах SVB могли спровоцировать публикации в соцсетях, пишут СМИ

Business Insider: крах Silicon Valley Bank могли спровоцировать публикации в соцсетях

© AP Photo / Jeff ChiuОтделение банка Silicon Valley Bank в Сан-Франциско
Отделение банка Silicon Valley Bank в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Отделение банка Silicon Valley Bank в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский Silicon Valley Bank (SVB) мог обанкротиться из-за публикаций в соцсетях, в частности в Twitter, что в таком случае произошло бы впервые, сообщает портал Business Insider.
Предполагается, что клиенты банка могли массово вывести деньги из-за постов и информации в соцсетях.
"Беспокойство специалистов в области технологий усилилось через социальные сети, в основном Twitter. В четверг о SVB в Twitter написали около 200 000 раз, при этом несколько основателей и руководителей технологических компаний написали о выводе денег из банка. Квалифицированные в технологической сфере люди, те самые люди, которых SVB обслуживал столько лет, просто не могли удержаться", — говорится в материале портала.
Кроме того, издание отмечает, что массовые снятия вкладов случались и раньше, но этот крах был новым явлением, вероятно, вызванным технологиями и потрясшем банковскую отрасль. К пятнице вкладчики пытались вывести из SVB 42 миллиарда долларов, пишет издание.
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Отмечается, что крах банка произошел чрезвычайно быстро, из-за чего властям в этой сфере необходимо пересмотреть банковскую систему из-за развития технологий и важности социальных сетей и интернета в обычной жизни.
Более того, некоторые технические специалисты, работавшие с SVB, даже удалили твиты, которые они публиковали, признав, что они могли привести к раздуванию проблемы и распространению паники.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
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