https://ria.ru/20230314/svb-1857713994.html

СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги

СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:04

2023-03-14T11:04

2023-03-14T11:04

банкротство silicon valley bank

экономика

сша

в мире

калифорния

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные, пишет газета Wall Street Journal. "Регуляторы планируют повторить попытку выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank после того, как в выходные они не смогли найти покупателя для этой компании", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, представители FDIC сообщили республиканцам в Сенате в понедельник, что у них есть дополнительные возможности для продажи теперь, когда регуляторы объявили крах банка угрозой для финансовой системы. Хотя ни один из крупнейших банков США не сделал предложение по SVB в воскресенье, по крайней мере одно предложение было сделано другим учреждением, но было отклонено FDIC, сообщили источники. Срок проведения второго аукциона не уточняется. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

банкротство silicon valley bank, экономика, сша, в мире, калифорния