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СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги - РИА Новости, 14.03.2023
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11:04 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/svb-1857713994.html
СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги
СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:04
2023-03-14T11:04
банкротство silicon valley bank
экономика
сша
в мире
калифорния
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные, пишет газета Wall Street Journal. "Регуляторы планируют повторить попытку выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank после того, как в выходные они не смогли найти покупателя для этой компании", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, представители FDIC сообщили республиканцам в Сенате в понедельник, что у них есть дополнительные возможности для продажи теперь, когда регуляторы объявили крах банка угрозой для финансовой системы. Хотя ни один из крупнейших банков США не сделал предложение по SVB в воскресенье, по крайней мере одно предложение было сделано другим учреждением, но было отклонено FDIC, сообщили источники. Срок проведения второго аукциона не уточняется. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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банкротство silicon valley bank, экономика, сша, в мире, калифорния
Банкротство Silicon Valley Bank, Экономика, США, В мире, Калифорния
СМИ: обанкротившийся Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги

WSJ: обанкротившийся американский Silicon Valley Bank планируют вновь выставить на торги

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь попробовать выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB) после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные, пишет газета Wall Street Journal.
"Регуляторы планируют повторить попытку выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank после того, как в выходные они не смогли найти покупателя для этой компании", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, представители FDIC сообщили республиканцам в Сенате в понедельник, что у них есть дополнительные возможности для продажи теперь, когда регуляторы объявили крах банка угрозой для финансовой системы.
Хотя ни один из крупнейших банков США не сделал предложение по SVB в воскресенье, по крайней мере одно предложение было сделано другим учреждением, но было отклонено FDIC, сообщили источники. Срок проведения второго аукциона не уточняется.
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB
Вчера, 10:59
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
 
Банкротство Silicon Valley BankЭкономикаСШАВ миреКалифорния
 
 
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