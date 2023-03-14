https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html

Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка

Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка - РИА Новости, 14.03.2023

Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка

Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства, свидетельствуют документы суда. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T00:08

2023-03-14T00:08

2023-03-14T00:29

в мире

сша

калифорния

джо байден

дональд трамп

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства, свидетельствуют документы суда. Иск против руководителя SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека подан в федеральном суде в Сан Хосе в Калифорнии. Его авторы обвиняют руководителей финансовой организации в неверных шагах по спасению вкладов клиентов и недостаточному информированию инвесторов о возможных рисках. Авторы иска требуют, чтобы дело рассматривалось судом присяжных и рассчитывают по его итогам на компенсацию, покрытие судебных расходов. Размер компенсации будет определен судом.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Ранее в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB президент США Джо Байден выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что банковская система государства остается в безопасности, выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Между тем президент предупредил, что инвесторы обанкротившихся американских банков потеряют свои деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию в американской банковской системе Байден традиционно возложил на предшественника, экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.

https://ria.ru/20230313/aktsii-1857664389.html

https://ria.ru/20230313/banki-1857614334.html

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в мире, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank