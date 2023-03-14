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Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка - РИА Новости, 14.03.2023
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00:08 14.03.2023 (обновлено: 00:29 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html
Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка
Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка - РИА Новости, 14.03.2023
Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка
Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства, свидетельствуют документы суда. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:08
2023-03-14T00:29
в мире
сша
калифорния
джо байден
дональд трамп
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства, свидетельствуют документы суда. Иск против руководителя SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека подан в федеральном суде в Сан Хосе в Калифорнии. Его авторы обвиняют руководителей финансовой организации в неверных шагах по спасению вкладов клиентов и недостаточному информированию инвесторов о возможных рисках. Авторы иска требуют, чтобы дело рассматривалось судом присяжных и рассчитывают по его итогам на компенсацию, покрытие судебных расходов. Размер компенсации будет определен судом.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Ранее в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB президент США Джо Байден выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что банковская система государства остается в безопасности, выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Между тем президент предупредил, что инвесторы обанкротившихся американских банков потеряют свои деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию в американской банковской системе Байден традиционно возложил на предшественника, экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
https://ria.ru/20230313/aktsii-1857664389.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка

Держатели акций Silicon Valley Bank подали коллективный иск против банка и его руководства

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства, свидетельствуют документы суда.
Иск против руководителя SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека подан в федеральном суде в Сан Хосе в Калифорнии. Его авторы обвиняют руководителей финансовой организации в неверных шагах по спасению вкладов клиентов и недостаточному информированию инвесторов о возможных рисках.
Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Акции банков США дешевеют на фоне опасений вокруг банковского сектора
Вчера, 22:55
Авторы иска требуют, чтобы дело рассматривалось судом присяжных и рассчитывают по его итогам на компенсацию, покрытие судебных расходов. Размер компенсации будет определен судом.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Ранее в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB президент США Джо Байден выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что банковская система государства остается в безопасности, выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Между тем президент предупредил, что инвесторы обанкротившихся американских банков потеряют свои деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию в американской банковской системе Байден традиционно возложил на предшественника, экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков
Вчера, 18:16
 
В миреСШАКалифорнияДжо БайденДональд ТрампФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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