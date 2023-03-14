https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:23
2023-03-14T16:23
2023-03-14T17:19
россия
владимир путин
улан-удэ
экономика
вертолеты россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857840371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7617d09b0d0f7135834d53a9797e6279.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.По его словам, противники рассчитывали, что экономика страны рухнет в течение месяца, но их планы не оправдались.Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента, в то время как на Украине валовой внутренний продукт рухнул на 40 процентов.Путин отметил небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения — на один процент. Сейчас идет тенденция на их повышение, продолжил он, фундаментальные основы стабильности сейчас гораздо прочнее, чем считалось ранее.Президент уточнил, что расчет на остановку предприятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных настроений и волнения в стране не оправдался.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html
россия
улан-удэ
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857840371_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b245a85f7d65bbae81a4fe9fbdb35671.jpg
Путин о повышении экономического суверенитета России
Путин о повышении экономического суверенитета России
2023-03-14T16:23
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, улан-удэ, экономика, вертолеты россии, украина
Россия, Владимир Путин, Улан-Удэ, Экономика, Вертолеты России, Украина
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Путин назвал важнейшим результатом 2022 года повышение экономического суверенитета России
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече
с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.
По его словам, противники рассчитывали, что экономика страны рухнет в течение месяца, но их планы не оправдались.
«
"Мы кратно повысили наш экономический суверенитет, — подчеркнул Путин.
Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента, в то время как на Украине валовой внутренний продукт рухнул на 40 процентов.
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Путин отметил небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения — на один процент. Сейчас идет тенденция на их повышение, продолжил он, фундаментальные основы стабильности сейчас гораздо прочнее, чем считалось ранее.
Президент уточнил, что расчет на остановку предприятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных настроений и волнения в стране не оправдался.
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе