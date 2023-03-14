https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html

Путин заявил о повышении экономического суверенитета России

Путин заявил о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 14.03.2023

Путин заявил о повышении экономического суверенитета России

Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:23

2023-03-14T16:23

2023-03-14T17:19

россия

владимир путин

улан-удэ

экономика

вертолеты россии

украина

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.По его словам, противники рассчитывали, что экономика страны рухнет в течение месяца, но их планы не оправдались.Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента, в то время как на Украине валовой внутренний продукт рухнул на 40 процентов.Путин отметил небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения — на один процент. Сейчас идет тенденция на их повышение, продолжил он, фундаментальные основы стабильности сейчас гораздо прочнее, чем считалось ранее.Президент уточнил, что расчет на остановку предприятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных настроений и волнения в стране не оправдался.

https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html

https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html

россия

улан-удэ

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, улан-удэ, экономика, вертолеты россии, украина