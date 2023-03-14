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Путин заявил о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 14.03.2023
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16:23 14.03.2023 (обновлено: 17:19 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:23
2023-03-14T17:19
россия
владимир путин
улан-удэ
экономика
вертолеты россии
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.По его словам, противники рассчитывали, что экономика страны рухнет в течение месяца, но их планы не оправдались.Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента, в то время как на Украине валовой внутренний продукт рухнул на 40 процентов.Путин отметил небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения — на один процент. Сейчас идет тенденция на их повышение, продолжил он, фундаментальные основы стабильности сейчас гораздо прочнее, чем считалось ранее.Президент уточнил, что расчет на остановку предприятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных настроений и волнения в стране не оправдался.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
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Путин о повышении экономического суверенитета России
Путин о повышении экономического суверенитета России
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россия, владимир путин, улан-удэ, экономика, вертолеты россии, украина
Россия, Владимир Путин, Улан-Удэ, Экономика, Вертолеты России, Украина
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России

Путин назвал важнейшим результатом 2022 года повышение экономического суверенитета России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Важнейшим результатом прошлого года стало повышение экономического суверенитета России, заявил Владимир Путин на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.
По его словам, противники рассчитывали, что экономика страны рухнет в течение месяца, но их планы не оправдались.
«
"Мы кратно повысили наш экономический суверенитет, — подчеркнул Путин.
Показатель безработицы в России находится на уровне 3,6 процента — это исторический минимум, обратил внимание глава государства. При этом ВВП снизился всего на 1,2 процента, в то время как на Украине валовой внутренний продукт рухнул на 40 процентов.
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Путин отметил небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения — на один процент. Сейчас идет тенденция на их повышение, продолжил он, фундаментальные основы стабильности сейчас гораздо прочнее, чем считалось ранее.
Президент уточнил, что расчет на остановку предприятий, коллапс финансовой системы, рост безработицы, протестных настроений и волнения в стране не оправдался.
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РоссияВладимир ПутинУлан-УдэЭкономикаВертолеты РоссииУкраина
 
 
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