https://ria.ru/20230314/su-27-1857882287.html

ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9

ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 14.03.2023

ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:06

2023-03-14T20:06

2023-03-14T21:49

су-27

вооруженные силы сша

в мире

россия

черное море

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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря и произошедшее привело к его "аварии и полной потере".Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте. Он заявил, что Госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент. При этом он не стал говорить о том, хотела ли Москва послать некое сообщение Вашингтону своими действиями.

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html

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су-27, вооруженные силы сша, в мире, россия, черное море