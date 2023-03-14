https://ria.ru/20230314/su-27-1857882287.html
ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9
ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 14.03.2023
ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9
Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:06
2023-03-14T20:06
2023-03-14T21:49
су-27
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря и произошедшее привело к его "аварии и полной потере".Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте. Он заявил, что Госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент. При этом он не стал говорить о том, хотела ли Москва послать некое сообщение Вашингтону своими действиями.
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html
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су-27, вооруженные силы сша, в мире, россия, черное море
Су-27, Вооруженные силы США, В мире, Россия, Черное море
ВС США заявили о столкновении российского Су-27 с американским БПЛА MQ-9
EUCOM: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем