https://ria.ru/20230314/status-1857838236.html

Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"

Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 14.03.2023

Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести". РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:06

2023-03-14T17:06

2023-03-14T17:06

общество

улан-удэ

россия

улан-удэнский авиационный завод

владимир путин

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести". "Конечно. Там существуют определенные процедуры, ничего там избыточного нет. Там просто ваше начальство должно вовремя соответствующие документы подписать. Подготовить соответствущее обращение в федеральные органы власти... Я думаю, что это вполне реализуемо", - сказал Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода, отвечая на вопрос о том, возможно ли присвоить Улан-Удэ статус "Города трудовой доблести".

https://ria.ru/20230314/aviazavod-1857816989.html

улан-удэ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, улан-удэ, россия, улан-удэнский авиационный завод, владимир путин