https://ria.ru/20230314/status-1857838236.html
Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"
Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"
Президент России Владимир Путин сообщил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести". РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
общество
улан-удэ
россия
улан-удэнский авиационный завод
владимир путин
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести". "Конечно. Там существуют определенные процедуры, ничего там избыточного нет. Там просто ваше начальство должно вовремя соответствующие документы подписать. Подготовить соответствущее обращение в федеральные органы власти... Я думаю, что это вполне реализуемо", - сказал Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода, отвечая на вопрос о том, возможно ли присвоить Улан-Удэ статус "Города трудовой доблести".
https://ria.ru/20230314/aviazavod-1857816989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, улан-удэ, россия, улан-удэнский авиационный завод, владимир путин
Общество, Улан-Удэ, Россия, Улан-Удэнский авиационный завод, Владимир Путин
Путин рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"
Путин готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"