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"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов - РИА Новости, 14.03.2023
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16:44 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html
"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов
"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов - РИА Новости, 14.03.2023
"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов
Количество резидентов "Сколково" к концу 2025 года достигнет 4 910 компаний, а их совокупная выручка составит свыше 400 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:44
2023-03-14T16:44
фонд "сколково"
сколково
россия
технологии
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Количество резидентов "Сколково" к концу 2025 года достигнет 4 910 компаний, а их совокупная выручка составит свыше 400 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Сколково".Такие значения стратегических ключевых показателей эффективности на 2023-2025 гг. утвердил совет директоров Фонда "Сколково". Заседание провел председатель ВЭБ.РФ и председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.Планируется, что в 2025 году внебюджетные инвестиции в участников "Сколково" превысят 29 миллиардов рублей. Количество рабочих мест в экосистеме при этом увеличится до 109 тысяч."По ряду показателей были увеличены значения. В частности, план 2023 года по выручке компаний-резидентов увеличен с 270 до 300 миллиардов рублей, по количеству рабочих мест с 77 до 88 тысяч. Также увеличен план по количеству организаций, воспользовавшихся инструментом бесшовности, – с 340 до 420 (накопленным итогом). Появился показатель, который характеризует амбициозный сценарий реализации стратегии Фонда “Сколково” – создание холдингов, основанных на отечественных технологических решениях. В 2023 году мы запланировали появление трех таких компаний. Планируется, что к концу 2025 года будет создано не менее пяти компаний, выручка каждой из которых составит более 5 миллиардов рублей в год", - отметил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, слова которого приводятся в сообщении.Также на заседании совета директоров одобрено вхождение Фонда "Сколково" в Российскую ассоциацию цифровых инноваций в образовании. Статус учредителя (члена) ассоциации позволит фонду выступать независимой и объединяющей площадкой всего рынка edtech, формировать диалог между участниками, агрегировать задачи развития рынка и выступать "единым окном" для всех инновационных проектов в образовании. Это будет способствовать увеличению количества профильных проектов Фонда "Сколково", росту объемов их коммерциализации, а также развитию собственных коммерческих сервисов по поддержке технологического предпринимательства.
https://ria.ru/20230116/skolkovo-1845283499.html
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фонд "сколково", сколково, россия, технологии
Фонд "Сколково", Сколково, Россия, Технологии

"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов

© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково""Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов
Сколково планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Количество резидентов "Сколково" к концу 2025 года достигнет 4 910 компаний, а их совокупная выручка составит свыше 400 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Сколково".
Такие значения стратегических ключевых показателей эффективности на 2023-2025 гг. утвердил совет директоров Фонда "Сколково". Заседание провел председатель ВЭБ.РФ и председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов.
Планируется, что в 2025 году внебюджетные инвестиции в участников "Сколково" превысят 29 миллиардов рублей. Количество рабочих мест в экосистеме при этом увеличится до 109 тысяч.
"По ряду показателей были увеличены значения. В частности, план 2023 года по выручке компаний-резидентов увеличен с 270 до 300 миллиардов рублей, по количеству рабочих мест с 77 до 88 тысяч. Также увеличен план по количеству организаций, воспользовавшихся инструментом бесшовности, – с 340 до 420 (накопленным итогом). Появился показатель, который характеризует амбициозный сценарий реализации стратегии Фонда “Сколково” – создание холдингов, основанных на отечественных технологических решениях. В 2023 году мы запланировали появление трех таких компаний. Планируется, что к концу 2025 года будет создано не менее пяти компаний, выручка каждой из которых составит более 5 миллиардов рублей в год", - отметил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, слова которого приводятся в сообщении.
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Также на заседании совета директоров одобрено вхождение Фонда "Сколково" в Российскую ассоциацию цифровых инноваций в образовании. Статус учредителя (члена) ассоциации позволит фонду выступать независимой и объединяющей площадкой всего рынка edtech, формировать диалог между участниками, агрегировать задачи развития рынка и выступать "единым окном" для всех инновационных проектов в образовании. Это будет способствовать увеличению количества профильных проектов Фонда "Сколково", росту объемов их коммерциализации, а также развитию собственных коммерческих сервисов по поддержке технологического предпринимательства.
 
Фонд "Сколково"СколковоРоссияТехнологии
 
 
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