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В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене - РИА Новости, 14.03.2023
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13:03 14.03.2023 (обновлено: 13:14 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ssha-1857757811.html
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:03
2023-03-14T13:14
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей точке, каких-либо контактов на высшем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."Вы знаете, что в целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков сообщил, что никаких инициатив насчет встречи двух политиков пока не было.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, политика, джо байден
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Джо Байден
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене

Песков: при Трампе контакты с США были интенсивнее, чем сегодня, хотя и не без проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей точке, каких-либо контактов на высшем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Вы знаете, что в целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.
Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков сообщил, что никаких инициатив насчет встречи двух политиков пока не было.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России
Вчера, 10:53
 
РоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаДжо Байден
 
 
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