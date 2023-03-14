https://ria.ru/20230314/ssha-1857757811.html
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:03
2023-03-14T13:03
2023-03-14T13:14
россия
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дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
политика
джо байден
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей точке, каких-либо контактов на высшем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."Вы знаете, что в целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков сообщил, что никаких инициатив насчет встречи двух политиков пока не было.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, политика, джо байден
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Джо Байден
В Кремле сравнили контакты с США при Трампе и Байдене
Песков: при Трампе контакты с США были интенсивнее, чем сегодня, хотя и не без проблем
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Контакты между Москвой и Вашингтоном были более насыщенные во времена президентства в Штатах Дональда Трампа, сейчас отношения двух стран находятся в низшей точке, каких-либо контактов на высшем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Вы знаете, что в целом на высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет, остаются такие больше технические каналы для общения. Но как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке. Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.
Решивший баллотироваться на пост президента США
Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине
будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
. Песков сообщил, что никаких инициатив насчет встречи двух политиков пока не было.
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России