https://ria.ru/20230314/ssha-1857726200.html

США пытаются устроить геополитическое соревнование, заявил Грушко

США пытаются устроить геополитическое соревнование, заявил Грушко - РИА Новости, 14.03.2023

США пытаются устроить геополитическое соревнование, заявил Грушко

США пытаются устроить геополитическое соревнование в зонах, где сосредоточены безопасности РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нас беспокоит ситуация в РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:34

2023-03-14T11:34

2023-03-14T12:11

сша

россия

в мире

александр грушко

грузия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США пытаются устроить геополитическое соревнование в зонах, где сосредоточены безопасности РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии", - сказал он журналистам."США пытаются устроить... некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности РФ", - добавил замглавы МИД.

https://ria.ru/20230314/tranzit-1857728599.html

сша

россия

грузия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

сша, россия, в мире, александр грушко, грузия