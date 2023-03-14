США пытаются устроить геополитическое соревнование, заявил Грушко
Грушко: США пытаются устроить соревнование там, где сосредоточены интересы России
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США пытаются устроить геополитическое соревнование в зонах, где сосредоточены безопасности РФ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии", - сказал он журналистам.
"США пытаются устроить... некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности РФ", - добавил замглавы МИД.
"Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии", - сказал он журналистам.
"США пытаются устроить... некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности РФ", - добавил замглавы МИД.