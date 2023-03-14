https://ria.ru/20230314/ssha-1857701216.html
Американский полковник послал Белому дому зловещий сигнал по Украине
Американский полковник послал Белому дому зловещий сигнал по Украине - РИА Новости, 14.03.2023
Американский полковник послал Белому дому зловещий сигнал по Украине
У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим, заявил в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:53
2023-03-14T09:53
2023-03-14T10:33
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
пентагон
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим, заявил в статье для The American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его мнению, участие Вашингтона в опосредованном конфликте с Россией на территории Украины лишь расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в самих США."Пресловутые "вибрации" рынка — чувства, эмоции, убеждения и психологические склонности — предполагают, что внутри американской экономики происходит темный поворот. Американская национальная мощь измеряется как американским военным потенциалом, так и экономическим потенциалом и эффективностью. Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал, который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат", — заметил Макгрегор.Полковник подчеркнул, что Россия подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем западный блок союзников Зеленского, заручившись не только эффективной экономической системой, но и политическим влиянием Глобального Юга.Макгрегор уверен, что в нынешней администрации Байдена оказалось слишком много представителей администрации Буша, требующих от руководства Белого дома более бездумных действий на Украине, что вызывает кризис доверия граждан к собственным властям."Слишком многие американцы считают, что с 21 января 2021 года у них не было настоящего национального руководства. Администрации Байдена пора найти способ свернуть с пути, чтобы вывести Вашингтон, округ Колумбия, из его опосредованного украинского конфликта против России. Это будет непросто. Либеральный интернационализм или, в его современном обличье, "морализирующий глобализм" затрудняет благоразумную дипломатию, но сейчас самое время", — заключил он.На прошлой неделе полковник Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom о невозможности для Вашингтона полноценно поддерживать режим Зеленского боеприпасами и финансированием из-за отсутствия мощностей для восполнения как американского, так и европейского арсенала.
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
https://ria.ru/20230314/tramp-1857686040.html
https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), россия, пентагон
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Пентагон
Американский полковник послал Белому дому зловещий сигнал по Украине
Полковник Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает американскую национальную мощь
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
У США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим, заявил в статье для The American Conservative
бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, участие Вашингтона
в опосредованном конфликте с Россией
на территории Украины лишь расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в самих США.
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"Пресловутые "вибрации" рынка — чувства, эмоции, убеждения и психологические склонности — предполагают, что внутри американской экономики происходит темный поворот. Американская национальная мощь измеряется как американским военным потенциалом, так и экономическим потенциалом и эффективностью. Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал, который следует послать во время опосредованного конфликта, в котором, как настаивает Вашингтон, побеждает его украинский суррогат", — заметил Макгрегор.
Полковник подчеркнул, что Россия подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем западный блок союзников Зеленского, заручившись не только эффективной экономической системой, но и политическим влиянием Глобального Юга.
«
"Современная Россия умело заручилась поддержкой своего дела в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Тот факт, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют международной системы, едва ли укрепил глобальные позиции Вашингтона", — считает автор статьи.
Макгрегор уверен, что в нынешней администрации Байдена оказалось слишком много представителей администрации Буша, требующих от руководства Белого дома более бездумных действий на Украине, что вызывает кризис доверия граждан к собственным властям.
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"Слишком многие американцы считают, что с 21 января 2021 года у них не было настоящего национального руководства. Администрации Байдена пора найти способ свернуть с пути, чтобы вывести Вашингтон, округ Колумбия
, из его опосредованного украинского конфликта против России. Это будет непросто. Либеральный интернационализм или, в его современном обличье, "морализирующий глобализм" затрудняет благоразумную дипломатию, но сейчас самое время", — заключил он.
На прошлой неделе полковник Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom о невозможности для Вашингтона полноценно поддерживать режим Зеленского боеприпасами и финансированием из-за отсутствия мощностей для восполнения как американского, так и европейского арсенала.
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