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ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям - РИА Новости, 14.03.2023
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14:45 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/srok-1857788849.html
ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям
ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям - РИА Новости, 14.03.2023
ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:45
2023-03-14T14:45
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Как указывает кабмин, проект разработан во исполнение поручений президента в целях снижения негативных последствий для экономики РФ и "направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей". Так, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК РФ будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, "что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности". Предлагается и уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений о неуплате налогов и сборов. Среди поправок и положение, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению "в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов".
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россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
ГД приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям

ГД приняла закон об уменьшении срока давности по некоторым экономическим преступлениям

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.
Как указывает кабмин, проект разработан во исполнение поручений президента в целях снижения негативных последствий для экономики РФ и "направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей".
Так, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК РФ будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, "что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности". Предлагается и уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений о неуплате налогов и сборов.
Среди поправок и положение, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению "в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов".
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