https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html
Сибирские ученые научились сваривать авиационный сплав без потери прочности
Сибирские ученые научились сваривать авиационный сплав без потери прочности - РИА Новости, 14.03.2023
Сибирские ученые научились сваривать авиационный сплав без потери прочности
Ученые трех научных институтов Сибирского отделения РАН впервые получили сварной шов авиационного сплава с прочностью самого металла, что открывает большие... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:35
2023-03-14T12:35
2023-03-14T12:35
авиация
российская академия наук
технологии
россия
наука
металл
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836433480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1129ab540361a44432a8dc1792ef878.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости. Ученые трех научных институтов Сибирского отделения РАН впервые получили сварной шов авиационного сплава с прочностью самого металла, что открывает большие перспективы в авиастроении в части отказа от клепки металла, сообщает во вторник Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В научном институте пояснили, что всё мировое авиастроение стремится к строительству более прочных, но при этом легких летательных аппаратов. Для этого создаются сплавы с улучшенными техническими характеристиками, например, алюминий-литиевые. Такие сплавы можно сваривать, отказавшись от технологии клепки металла, однако до недавнего времени большой проблемой оставалось то, что сварной шов проигрывал в прочности самому сплаву. В Сибирском отделении РАН решили эту задачу. "Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ СО РАН) совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) впервые получили сварной шов с пределом прочности таким же, как у основного материала", - говорится в сообщении. В ИЯФ СО РАН уточнили, что низкий уровень прочности сварного шва связан с изменением структуры материала, которое возникает при быстром нагреве металла лазерным излучением и его последующем переходе из жидкого состояния обратно в твердое. Ученые при помощи синхротронного излучения изучили, как меняется эта структура при сварке и решили многие задачи. "У самых современных алюминий-литиевых сплавов, например, у сплава В-1469, разработанном во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ), предел прочности равен 550 мегапаскаль (МПа). Если прочность образца со швом после сварки будет 300 или 400 Мпа – это будет плохо. Нужно, чтобы прочностной уровень сварного шва был равен прочностному уровню сплава на 100%, и только в этом случае можно говорить о внедрении метода в практику", - рассказал завлабораторией лазерных технологий ИТПМ СО РАН Александр Маликов. Ученый отметил, что совместная фундаментальная работа позволила получить для всех алюминий-литиевых сплавов, в том числе для авиационного сплава В-1469, прочностные свойства швов на уровне прочности основного материала. Более того, специалисты изучили структурно-фазовое состояние сварного шва в процессе лазерного воздействия и поняли, как можно управлять процессом сварки. Исследования были проведены в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН. "При добавлении меди и лития происходит упрочнение алюминиевых сплавов – добавленные элементы рассредоточиваются в материале, выстраиваясь между зерен алюминия, и не дают им расплываться, можно сказать, цементируют их. После того, как при помощи лазерного воздействия мы получаем сварной шов, в материале начинается обратный процесс – кристаллизация, в ходе которой алюминий вытесняет упрочняющие добавки. В ИТПМ подобрали температурные режимы лазерной сварки, при которых все возвращается обратно", - пояснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Константин Купер. В итоге с помощью методов специальной термической обработки специалистам удалось вернуть нужное фазовое состояние металла и получить прочный сварной шов.
https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
https://ria.ru/20221130/iran-1835214585.html
https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836433480_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_67306ac905e877104ae11665c79f92e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиация, российская академия наук, технологии, россия, наука, металл
Авиация, Российская академия наук, Технологии, Россия, Наука, Металл, Наука
Сибирские ученые научились сваривать авиационный сплав без потери прочности
Ученые Сибирского отделения РАН научились сваривать авиационный сплав без потери прочности
НОВОСИБИРСК, 14 мар – РИА Новости.
Ученые трех научных институтов Сибирского отделения РАН впервые получили сварной шов авиационного сплава с прочностью самого металла, что открывает большие перспективы в авиастроении в части отказа от клепки металла, сообщает
во вторник Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.
В научном институте пояснили, что всё мировое авиастроение стремится к строительству более прочных, но при этом легких летательных аппаратов. Для этого создаются сплавы с улучшенными техническими характеристиками, например, алюминий-литиевые. Такие сплавы можно сваривать, отказавшись от технологии клепки металла, однако до недавнего времени большой проблемой оставалось то, что сварной шов проигрывал в прочности самому сплаву. В Сибирском отделении РАН решили эту задачу.
Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации
"Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ СО РАН) совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) впервые получили сварной шов с пределом прочности таким же, как у основного материала", - говорится в сообщении.
В ИЯФ СО РАН уточнили, что низкий уровень прочности сварного шва связан с изменением структуры материала, которое возникает при быстром нагреве металла лазерным излучением и его последующем переходе из жидкого состояния обратно в твердое. Ученые при помощи синхротронного излучения изучили, как меняется эта структура при сварке и решили многие задачи.
"У самых современных алюминий-литиевых сплавов, например, у сплава В-1469, разработанном во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ), предел прочности равен 550 мегапаскаль (МПа). Если прочность образца со швом после сварки будет 300 или 400 Мпа – это будет плохо. Нужно, чтобы прочностной уровень сварного шва был равен прочностному уровню сплава на 100%, и только в этом случае можно говорить о внедрении метода в практику", - рассказал завлабораторией лазерных технологий ИТПМ СО РАН Александр Маликов.
Россия и Иран договорились о совместных проектах в авиапроме и судостроении
Ученый отметил, что совместная фундаментальная работа позволила получить для всех алюминий-литиевых сплавов, в том числе для авиационного сплава В-1469, прочностные свойства швов на уровне прочности основного материала. Более того, специалисты изучили структурно-фазовое состояние сварного шва в процессе лазерного воздействия и поняли, как можно управлять процессом сварки. Исследования были проведены в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН.
"При добавлении меди и лития происходит упрочнение алюминиевых сплавов – добавленные элементы рассредоточиваются в материале, выстраиваясь между зерен алюминия, и не дают им расплываться, можно сказать, цементируют их. После того, как при помощи лазерного воздействия мы получаем сварной шов, в материале начинается обратный процесс – кристаллизация, в ходе которой алюминий вытесняет упрочняющие добавки. В ИТПМ подобрали температурные режимы лазерной сварки, при которых все возвращается обратно", - пояснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Константин Купер. В итоге с помощью методов специальной термической обработки специалистам удалось вернуть нужное фазовое состояние металла и получить прочный сварной шов.
"Аэрофлот" получит 339 самолетов российского производства