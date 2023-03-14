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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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18:17 14.03.2023 (обновлено: 18:25 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857857496.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:17
2023-03-14T18:25
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком, Купянском, Южнодонецком, Запорожском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 78 артиллерийских расчетов, 142 района скопления живой силы и техники. Уничтожены РСЗО "Ольха" и "Ураган", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, самолет МиГ-29. Средства ПВО сбили 17 беспилотников и 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган". С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотников, 412 зенитных ракетных комплексов, 1057 реактивных систем залпового огня, 8293 танка и других бронемашин, 4350 орудий полевой артиллерии и 8904 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.03.2023

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.03.2023Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 марта 2023 года

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком, Купянском, Южнодонецком, Запорожском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 78 артиллерийских расчетов, 142 района скопления живой силы и техники. Уничтожены РСЗО "Ольха" и "Ураган", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, самолет МиГ-29. Средства ПВО сбили 17 беспилотников и 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотников, 412 зенитных ракетных комплексов, 1057 реактивных систем залпового огня, 8293 танка и других бронемашин, 4350 орудий полевой артиллерии и 8904 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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