https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857811449.html
Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации
Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации - РИА Новости, 14.03.2023
Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что победа в СВО возможна только при консолидации всех партий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:58
2023-03-14T15:58
2023-03-14T15:58
специальная военная операция на украине
политика
вячеслав володин
госдума рф
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что победа в СВО возможна только при консолидации всех партий. "Уважаемые коллеги… победа возможна только на основе консолидации, только на основе консолидации… Плечом к плечу все политические фракции, партии, представляющие наших граждан, независимо от своих мировоззрений, для того, чтобы защитить страну", - сообщил Володин на пленарном заседании. Также он отметил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выезжает в самые горячие места для оказания помощи на передовой российским войскам. "Поэтому спасибо вам, Леонид Эдуардович, спасибо депутатам фракции ЛДПР, то, что вы выступаете с инициативой плечо к плечу, и делаете многое для того, чтобы поддерживать наших ребят на передовой", - добавил Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации
Володин заявил, что победа в спецоперации возможна, только если все партии консолидируются
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что победа в СВО возможна только при консолидации всех партий.
"Уважаемые коллеги… победа возможна только на основе консолидации, только на основе консолидации… Плечом к плечу все политические фракции, партии, представляющие наших граждан, независимо от своих мировоззрений, для того, чтобы защитить страну", - сообщил Володин на пленарном заседании.
Также он отметил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
выезжает в самые горячие места для оказания помощи на передовой российским войскам.
"Поэтому спасибо вам, Леонид Эдуардович, спасибо депутатам фракции ЛДПР, то, что вы выступаете с инициативой плечо к плечу, и делаете многое для того, чтобы поддерживать наших ребят на передовой", - добавил Володин.
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