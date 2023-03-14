https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857811449.html

Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации

Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации - РИА Новости, 14.03.2023

Володин призвал все партии консолидироваться для победы в спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что победа в СВО возможна только при консолидации всех партий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:58

2023-03-14T15:58

2023-03-14T15:58

специальная военная операция на украине

политика

вячеслав володин

госдума рф

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что победа в СВО возможна только при консолидации всех партий. "Уважаемые коллеги… победа возможна только на основе консолидации, только на основе консолидации… Плечом к плечу все политические фракции, партии, представляющие наших граждан, независимо от своих мировоззрений, для того, чтобы защитить страну", - сообщил Володин на пленарном заседании. Также он отметил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выезжает в самые горячие места для оказания помощи на передовой российским войскам. "Поэтому спасибо вам, Леонид Эдуардович, спасибо депутатам фракции ЛДПР, то, что вы выступаете с инициативой плечо к плечу, и делаете многое для того, чтобы поддерживать наших ребят на передовой", - добавил Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия