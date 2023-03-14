https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857797787.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
акация (гаубица)
гвоздика (гаубица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a36a94b818b82b7849828d5bf17e91a0.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9d1d5637bc6c3001fb9054d618e60a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, акация (гаубица), гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Акация (гаубица), Гвоздика (гаубица)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 40 военных ВСУ