https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857797787.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика",... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:22

2023-03-14T15:22

2023-03-14T15:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

акация (гаубица)

гвоздика (гаубица)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, акация (гаубица), гвоздика (гаубица)