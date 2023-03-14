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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.03.2023 (обновлено: 15:42 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857797787.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
акация (гаубица)
гвоздика (гаубица)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, акация (гаубица), гвоздика (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Акация (гаубица), Гвоздика (гаубица)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 40 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаАкация (гаубица)Гвоздика (гаубица)
 
 
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