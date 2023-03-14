https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857692699.html

Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко

Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 14.03.2023

Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко

В связи с улучшением погодных условий Киев стал активнее применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватово и... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:42

2023-03-14T08:42

2023-03-14T08:42

специальная военная операция на украине

киев

сватово

кременная

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. В связи с улучшением погодных условий Киев стал активнее применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи. "Диверсионные группы вооруженных формирований Украины работают в течение суток по 5-8 человек. Активно используют БПЛА - как квадрокоптеры, так и крыло. Средства связи в основном спутниковые", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html

https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html

киев

сватово

кременная

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, сватово, кременная, андрей марочко, безопасность