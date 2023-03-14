https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857692699.html
Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко
Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 14.03.2023
Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко
В связи с улучшением погодных условий Киев стал активнее применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватово и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:42
2023-03-14T08:42
2023-03-14T08:42
специальная военная операция на украине
киев
сватово
кременная
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. В связи с улучшением погодных условий Киев стал активнее применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отметил, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи. "Диверсионные группы вооруженных формирований Украины работают в течение суток по 5-8 человек. Активно используют БПЛА - как квадрокоптеры, так и крыло. Средства связи в основном спутниковые", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html
https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сватово, кременная, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сватово, Кременная, Андрей Марочко, Безопасность
Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: Киев активизировал работу диверсантов в районе Сватово и Кременной в ЛНР
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. В связи с улучшением погодных условий Киев стал активнее применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Собеседник агентства отметил, что диверсанты работают малыми группами, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи.
"Диверсионные группы вооруженных формирований Украины
работают в течение суток по 5-8 человек. Активно используют БПЛА - как квадрокоптеры, так и крыло. Средства связи в основном спутниковые", - рассказал Марочко.
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