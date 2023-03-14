https://ria.ru/20230314/sotsseti-1857719077.html

В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях - РИА Новости, 14.03.2023

В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях

Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях, документ направлен в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:18

2023-03-14T11:18

2023-03-14T11:18

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях, документ направлен в правительство, рассказал депутат Антон Ткачев. "Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях", - рассказал он журналистам. При этом политик добавил, что лайк – "не злостное планируемое преступление", и иногда люди ставят их "даже случайно или не вчитываясь в текст поста". По словам Ткачева, авторы проекта предлагают дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием, что это не распространяется "на выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях". Депутат добавил, что по вопросу позицию ранее уже озвучит Верховный суд, отметив, что нельзя привлекать к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, "даже если такая информация признана экстремистским материалом". "Наша цель – не только вернуть уехавших, но и удержать от уезда тех, кто начинает об этом задумываться. Чтобы людям не нужно было вычитывать с юристом каждый пост, который собираешься лайкнуть", - отметил Ткачев.

https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html

https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия