https://ria.ru/20230314/sostoyanie-1857901874.html
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения - РИА Новости, 14.03.2023
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения
Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:49
2023-03-14T22:49
2023-03-14T22:49
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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херсон
виталий гур
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее во вторник СК РФ сообщил, что замглавы администрации Каховского района попал в больницу после покушения, возбуждено уголовное дело. "К счастью, жизнь Виталия Гуры вне опасности. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Он настоящий боец и патриот - уверен, что он скоро поправится и вернётся к своим многочисленным и непростым обязанностям", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. "Мы знаем, что это они сделали в ответ на ликвидацию их военных в Херсоне. Так им припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились. Найдём и задержим", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857868845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения
Сальдо: жизнь замглавы администрации Каховского района Гуры после покушения вне опасности