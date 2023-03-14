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Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/sostoyanie-1857901874.html
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения - РИА Новости, 14.03.2023
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения
Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:49
2023-03-14T22:49
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
херсон
виталий гур
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее во вторник СК РФ сообщил, что замглавы администрации Каховского района попал в больницу после покушения, возбуждено уголовное дело. "К счастью, жизнь Виталия Гуры вне опасности. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Он настоящий боец и патриот - уверен, что он скоро поправится и вернётся к своим многочисленным и непростым обязанностям", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. "Мы знаем, что это они сделали в ответ на ликвидацию их военных в Херсоне. Так им припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились. Найдём и задержим", - подчеркнул он.
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херсонская область
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происшествия, херсонская область , россия, херсон, виталий гур, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Херсон, Виталий Гур, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения

Сальдо: жизнь замглавы администрации Каховского района Гуры после покушения вне опасности

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее во вторник СК РФ сообщил, что замглавы администрации Каховского района попал в больницу после покушения, возбуждено уголовное дело.
"К счастью, жизнь Виталия Гуры вне опасности. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Он настоящий боец и патриот - уверен, что он скоро поправится и вернётся к своим многочисленным и непростым обязанностям", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
"Мы знаем, что это они сделали в ответ на ликвидацию их военных в Херсоне. Так им припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились. Найдём и задержим", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияХерсонВиталий ГурВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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