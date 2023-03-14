https://ria.ru/20230314/sostoyanie-1857901874.html

Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения

Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения - РИА Новости, 14.03.2023

Сальдо рассказал о состоянии замглавы ВГА Каховского района после покушения

Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:49

2023-03-14T22:49

2023-03-14T22:49

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

херсон

виталий гур

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жизнь замглавы Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, получившего ранение в результате покушения, вне опасности, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее во вторник СК РФ сообщил, что замглавы администрации Каховского района попал в больницу после покушения, возбуждено уголовное дело. "К счастью, жизнь Виталия Гуры вне опасности. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Он настоящий боец и патриот - уверен, что он скоро поправится и вернётся к своим многочисленным и непростым обязанностям", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. "Мы знаем, что это они сделали в ответ на ликвидацию их военных в Херсоне. Так им припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились. Найдём и задержим", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230314/vzryv-1857868845.html

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Наталья Макарова

происшествия, херсонская область , россия, херсон, виталий гур, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)