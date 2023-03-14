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В Туве толпа школьниц избила ровесницу - РИА Новости, 14.03.2023
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14:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/shkolnitsy-1857777212.html
В Туве толпа школьниц избила ровесницу
В Туве толпа школьниц избила ровесницу - РИА Новости, 14.03.2023
В Туве толпа школьниц избила ровесницу
Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:02
2023-03-14T14:02
кызыл
россия
происшествия
республика тыва
дети
школа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. Ранее в соцсетях появилось видео с избиением школьницы. На нем среди мусорных баков, деревянных сараев и туалета дерутся две девочки, затем лежащую на земле начинает пинать толпа девочек-подростков. "В ходе мониторинга социальных сетей в сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Управлением МВД России по г. Кызылу организована проверка по данному факту, полицейскими установлены личности всех участников драки", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в полицию Кызыла доставлены для разбирательства четверо наиболее активных участниц драки, учащихся различных школ 2008 и 2009 годов рождения По данным пресс-службы, опрошенные несовершеннолетние в качестве причины драки указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию. В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводится работа с остальными участниками инцидента.
https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html
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кызыл
россия
республика тыва
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кызыл, россия, происшествия, республика тыва, дети, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Кызыл, Россия, Происшествия, Республика Тыва, Дети, Школа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туве толпа школьниц избила ровесницу

Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео с избиением школьницы. На нем среди мусорных баков, деревянных сараев и туалета дерутся две девочки, затем лежащую на земле начинает пинать толпа девочек-подростков.
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"В ходе мониторинга социальных сетей в сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Управлением МВД России по г. Кызылу организована проверка по данному факту, полицейскими установлены личности всех участников драки", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в полицию Кызыла доставлены для разбирательства четверо наиболее активных участниц драки, учащихся различных школ 2008 и 2009 годов рождения
По данным пресс-службы, опрошенные несовершеннолетние в качестве причины драки указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию. В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Сотрудниками полиции проводится работа с остальными участниками инцидента.
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КызылРоссияПроисшествияРеспублика ТываДетиШколаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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