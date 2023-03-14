https://ria.ru/20230314/shkolnitsy-1857777212.html
В Туве толпа школьниц избила ровесницу
В Туве толпа школьниц избила ровесницу - РИА Новости, 14.03.2023
В Туве толпа школьниц избила ровесницу
Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:02
2023-03-14T14:02
2023-03-14T14:02
кызыл
россия
происшествия
республика тыва
дети
школа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. Ранее в соцсетях появилось видео с избиением школьницы. На нем среди мусорных баков, деревянных сараев и туалета дерутся две девочки, затем лежащую на земле начинает пинать толпа девочек-подростков. "В ходе мониторинга социальных сетей в сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Управлением МВД России по г. Кызылу организована проверка по данному факту, полицейскими установлены личности всех участников драки", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в полицию Кызыла доставлены для разбирательства четверо наиболее активных участниц драки, учащихся различных школ 2008 и 2009 годов рождения По данным пресс-службы, опрошенные несовершеннолетние в качестве причины драки указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию. В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводится работа с остальными участниками инцидента.
https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html
https://ria.ru/20230311/rebenok-1857231370.html
кызыл
россия
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кызыл, россия, происшествия, республика тыва, дети, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Кызыл, Россия, Происшествия, Республика Тыва, Дети, Школа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туве толпа школьниц избила ровесницу
Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц
КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости.
Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает
республиканский главк МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео с избиением школьницы. На нем среди мусорных баков, деревянных сараев и туалета дерутся две девочки, затем лежащую на земле начинает пинать толпа девочек-подростков.
СК проверяет данные об избиении школьницы в пермских Березниках
"В ходе мониторинга социальных сетей в сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Управлением МВД России
по г. Кызылу организована проверка по данному факту, полицейскими установлены личности всех участников драки", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в полицию Кызыла доставлены для разбирательства четверо наиболее активных участниц драки, учащихся различных школ 2008 и 2009 годов рождения
По данным пресс-службы, опрошенные несовершеннолетние в качестве причины драки указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию. В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Сотрудниками полиции проводится работа с остальными участниками инцидента.
В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот