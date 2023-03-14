https://ria.ru/20230314/shkolnitsy-1857777212.html

В Туве толпа школьниц избила ровесницу

В Туве толпа школьниц избила ровесницу - РИА Новости, 14.03.2023

В Туве толпа школьниц избила ровесницу

Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:02

2023-03-14T14:02

2023-03-14T14:02

кызыл

россия

происшествия

республика тыва

дети

школа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция Кызыла разбирается в инциденте с избиением школьницы группой ровесниц, сообщает республиканский главк МВД. Ранее в соцсетях появилось видео с избиением школьницы. На нем среди мусорных баков, деревянных сараев и туалета дерутся две девочки, затем лежащую на земле начинает пинать толпа девочек-подростков. "В ходе мониторинга социальных сетей в сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой дерутся несовершеннолетние девушки. Управлением МВД России по г. Кызылу организована проверка по данному факту, полицейскими установлены личности всех участников драки", - говорится в сообщении. По данным УМВД, в полицию Кызыла доставлены для разбирательства четверо наиболее активных участниц драки, учащихся различных школ 2008 и 2009 годов рождения По данным пресс-службы, опрошенные несовершеннолетние в качестве причины драки указали на возникшую ранее конфликтную ситуацию. В отношении законных представителей участников драки сотрудниками полиции составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводится работа с остальными участниками инцидента.

https://ria.ru/20230311/izbienie-1857252033.html

https://ria.ru/20230311/rebenok-1857231370.html

кызыл

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кызыл, россия, происшествия, республика тыва, дети, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)