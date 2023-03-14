https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html

Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week

Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week - РИА Новости, 14.03.2023

Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет международного форума Kazan Digital Week, соответствующее... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:47

2023-03-14T16:47

2023-03-14T16:47

республика татарстан

максут шадаев

россия

максим паршин

роман шайхутдинов

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет международного форума Kazan Digital Week, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Татарстана."Для подготовки и проведения форума создается оргкомитет во главе с председателем - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаевым", - говорится в распоряжении о создании оргкомитета.Сопредседателями оргкомитета назначены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Их заместителями стали вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров, глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.Отмечается, что в этом году Kazan Digital Week пройдет с 20 по 23 сентября в онлайн- и офлайн-форматах.Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на основе их систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максут шадаев, россия, максим паршин, роман шайхутдинов