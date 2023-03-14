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Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week - РИА Новости, 14.03.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:47 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/shadaev-1857827599.html
Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week
Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week - РИА Новости, 14.03.2023
Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет международного форума Kazan Digital Week, соответствующее... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:47
2023-03-14T16:47
республика татарстан
максут шадаев
россия
максим паршин
роман шайхутдинов
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет международного форума Kazan Digital Week, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Татарстана."Для подготовки и проведения форума создается оргкомитет во главе с председателем - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаевым", - говорится в распоряжении о создании оргкомитета.Сопредседателями оргкомитета назначены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Их заместителями стали вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров, глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.Отмечается, что в этом году Kazan Digital Week пройдет с 20 по 23 сентября в онлайн- и офлайн-форматах.Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на основе их систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html
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максут шадаев, россия, максим паршин, роман шайхутдинов
Республика Татарстан, Максут Шадаев, Россия, Максим Паршин, Роман Шайхутдинов

Максут Шадаев возглавил оргкомитет форума Kazan Digital Week

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев возглавил оргкомитет международного форума Kazan Digital Week, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Татарстана.
"Для подготовки и проведения форума создается оргкомитет во главе с председателем - министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаевым", - говорится в распоряжении о создании оргкомитета.
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Сопредседателями оргкомитета назначены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Их заместителями стали вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров, глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов.
Отмечается, что в этом году Kazan Digital Week пройдет с 20 по 23 сентября в онлайн- и офлайн-форматах.
Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на основе их систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации.
 
Республика ТатарстанМаксут ШадаевРоссияМаксим ПаршинРоман Шайхутдинов
 
 
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