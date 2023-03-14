https://ria.ru/20230314/severodonetsk-1857901420.html
В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения
В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения - РИА Новости, 14.03.2023
В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения
Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки 10 мирных... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:42
2023-03-14T22:42
2023-03-14T22:43
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 мар - РИА Новости. Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки 10 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. "Мирные жители Северодонецка были убиты Украиной, то есть прилетали снаряды. Здесь, мы видим, братская могила, то есть траншея, в которой находятся 26 останков. Сегодня наша полевая команда межведомственной рабочей группы в составе Следственного комитета выехала на место, где производится извлечение этих останков", - сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова. Она заявила, что на сегодняшний день извлечены останки 10 мирных жителей. К опознанию погибших привлекаются родственники. Останки внимательно изучаются, по словам Кожевниковой, вскоре действиям украинских силовиков будет дана правовая оценка. Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
https://ria.ru/20220724/donbass-1804617813.html
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в мире, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения
В Северодонецке извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 мар - РИА Новости.
Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки 10 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской Народной Республике, передает корреспондент
РИА Новости.
"Мирные жители Северодонецка были убиты Украиной, то есть прилетали снаряды. Здесь, мы видим, братская могила, то есть траншея, в которой находятся 26 останков. Сегодня наша полевая команда межведомственной рабочей группы в составе Следственного комитета выехала на место, где производится извлечение этих останков", - сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова.
Она заявила, что на сегодняшний день извлечены останки 10 мирных жителей. К опознанию погибших привлекаются родственники. Останки внимательно изучаются, по словам Кожевниковой, вскоре действиям украинских силовиков будет дана правовая оценка.
Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
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