https://ria.ru/20230314/severodonetsk-1857901420.html

В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения

В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения - РИА Новости, 14.03.2023

В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения

Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки 10 мирных... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:42

2023-03-14T22:42

2023-03-14T22:43

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 мар - РИА Новости. Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки 10 мирных жителей из братской могилы в поселке Щедрищево в Северодонецке в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. "Мирные жители Северодонецка были убиты Украиной, то есть прилетали снаряды. Здесь, мы видим, братская могила, то есть траншея, в которой находятся 26 останков. Сегодня наша полевая команда межведомственной рабочей группы в составе Следственного комитета выехала на место, где производится извлечение этих останков", - сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова. Она заявила, что на сегодняшний день извлечены останки 10 мирных жителей. К опознанию погибших привлекаются родственники. Останки внимательно изучаются, по словам Кожевниковой, вскоре действиям украинских силовиков будет дана правовая оценка. Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.

https://ria.ru/20220724/donbass-1804617813.html

северодонецк

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в мире, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика